Dingelstädt. Gleich zwei neue Schulleiter hat die St. Franziskus-Schule in Dingelstädt. Jana Jaritz und Wolfram Vollbrecht arbeiten gemeinsam als Team.

Die St. Franziskus-Schule in Dingelstädt hat zwei neue Schulleiter. Jana Jaritz und Wolfram Vollbrecht haben das Amt von Schwester Johanni Wieners und Schwester Paulis Mels übernommen. Nach zehn Jahren geben die beiden nun die Verantwortung in die Hände eines neuen Teams.

Die aus dem Eichsfeld stammende Jana Jaritz ist 44 Jahre alt und bereits seit zwanzig Jahren als Lehrerin für Sonderpädagogik an der Förderschule tätig. Wolfram Vollbrecht freut sich darauf, als „der Neue“, die Prozesse und Strukturen in der Schule zu durchleuchten und mit Blick auf die Schüler zu optimieren. „Ich liebe die familiäre Atmosphäre in der Franziskus-Schule“, sagt der 45-Jährige, der viel Erfahrung aus einer Sonderschule in Niedersachsen mitbringt.

Gleichberechtigte Partner als Schulleitung

Die beiden Lehrer werden die Leitung im Team als gleichberechtigte Partner übernehmen. Zukünftig wollen sie die Digitalisierung des Unterrichts ausbauen. Das geschehe zum Beispiel in der Weise, dass die vorhandenen Tablets mit einer digitalen Schultafel gekoppelt werden, auf der nicht nur geschrieben werden kann. Auch Inhalte aus dem Internet können geladen werden, um den Unterricht interessant zu gestalten.

Auch die tiergestützte Pädagogik stehe auf dem Plan. Wolfram Vollbrecht will mit der Bienenpädagogik starten. In einem Bienenschaukasten könnten die Schüler beobachten, welche Tiere die Tracht eintragen, wo diese gelagert und dann in Honig umgewandelt wird. Außerdem erfahren sie, wie Waben entstehen, schauen dem Bienentanz zu und lernen eine Menge über Sozialverhalten. Zudem habe man die Anschaffung eines Therapiehundes im Blick. Besonders für autistisch veranlagte Schüler bewirke der Hundeblick Wunder. Kinder, die im Rollstuhl sitzen, liebten es, wenn das Tier seine Pfote auf ihre Knie legt und sie ihn streicheln können.

Die Verbindung mit dem benachbarten St. Joseph Kinder- und Jugendhaus empfindet das neue Leitungsteam als große Bereicherung, da Mitarbeiter sich gegenseitig über Besonderheiten während des Schulalltags oder des Nachmittags und abends austauschen können.

Den externen Schülern kommt die Ganztagsschule zugute. Montag bis Freitag ist die Betreuung bis 15 Uhr gewährleistet. Auch in den Ferien haben die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder zur Betreuung in die Schule zu bringen. „Wir sind selbst Eltern“, sagen die beiden neuen Schulleiter, „und wissen, dass es nie leicht ist, die lange Ferienzeit und den wenigen Urlaub unter einen Hut zu bringen.“

Aktuelle Nachrichten aus dem Eichsfeld

Hoher Schaden bei Balkonbrand in Worbiser Mehrfamilienhaus Zu einem Balkonbrand eines Mehrfamilienhauses in der Straße der Solidarität in Worbis wurden am späten Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Breitenbach, Wintzingerode, Leinefelde und Worbis alarmiert. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Nach Information der Rettungsleitstelle hatte es zuvor eine Rauch-/Brandentwicklung auf einem Balkon in der 4. Etage gegeben. Vor Ort bestätigte sich die Lage. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Aus bisher ungeklärter Ursache waren die Balkonverkleidung und die Hausfassade in Brand geraten. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzende Wohnung und den Dachstuhl des Hauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Fünf Personen aus anderen Wohnungen mussten aus ihren Wohnungen evakuiert werden, konnten nach dem Einsatz jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung ist dagegen derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Informationen im mittleren fünfstelligen Bereich. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. © Feuerwehr/Silvio Dietzel | Feuerwehr/Silvio Dietzel 1 / 6

red