Eichsfeld. Ein Unbekannter beschädigte in Bodenrode ein geparktes Fahrzeug. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war am Dienstagabend mit einem Pkw, der in der Hauptstraße in Bodenrode abgestellt war, kollidiert. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher entgegen seiner Pflichten unerlaubt vom Unfallort entfernt, teilt die Eichsfelder Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr. Wer den Unfall bemerkt hat oder Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden. Hinweise unter Telefon 03606/6510 an die Polizei.

