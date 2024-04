Heiligenstadt. Unfallflucht in Heiligenstadt: Zaun beschädigt, Täter auf der Flucht. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstag, 18. April, 17 Uhr bis Freitag, 19. April, 9.15 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug in Heiligenstadt in der Straße „Am Jüdenhof“ mit einem Zaun, der an die Geislede angrenzt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von geschätzten 3000 Euro.

