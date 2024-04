Eichsfeld. Die Kolping-Familien rufen zur Frühjahrskleidersammlung auf. Das müssen die Eichsfelder beachten, die die Aktion unterstützen wollen.

Kolpingwerk ruft zu seiner Frühjahrskleidersammlung auf. Am Samstag, 27. April, findet diese auch im Landkreis Eichsfeld und in Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises wieder statt, teilt Annette Müller vom Verband mit. Gesammelt werden alle Arten von Kleidung, Haushaltswäsche, Decken, Gardinen, Federbetten und Plüschtiere.

In Heiligenstadt, Ershausen, Worbis, Wingerode, Breitenworbis und Bickenriede werden die Kleidersäcke straßenweise von den ehrenamtlichen Helfern eingesammelt und zu den zentralen Sammelstellen transportiert. „In den genannten Orten die Kleiderspenden bitte bis spätestens 8 Uhr gut sichtbar bereitstellen“, sagt Annette Müller, die die Kleidersammlung im Landkreis koordiniert. In Heiligenstadt werden die Säcke ab 9 Uhr eingesammelt.

In Leinefelde ist die Sammelstelle auf dem Zentralen Platz und in Dingelstädt in der Marktstraße. An den beiden Orten können Eichsfelder ihre Kleiderspenden von 8 bis 11.30 Uhr persönlich abgeben. Weitere Informationen zu anderen Orten im Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis, die sich an der Aktion beteiligen, sind den Vermeldungen zu entnehmen oder können unter Telefon 0171/7841034 oder 0306/614497 erfragt werden.

