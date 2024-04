Eichsfeld. Jubiläum eines Eichsfelder Kirchenchores wird mit einem besonderen Gast gefeiert. Festliche Messe und Kirmes im Herzen des Eichsfeldes.

Seit dem 5. Mai 1864 hat der Kirchenchor Cäcilia Birkungen eine facettenreiche Geschichte durchlebt und sich zu einer festen Größe im kulturellen Leben des Eichsfelds entwickelt. Das 160-jährige Jubiläum soll daher groß gefeiert werden.

Der Chor unter der Leitung von Dirigentin Christiane Ludwik besteht heute aus 50 aktiven Sängerinnen und Sängern, die mit Leidenschaft das ältere Liedgut weitertragen. So werden liturgische Anlässe im Kirchenjahr mitgestaltet und wird zur Unterhaltung bei anderen Anlässen beigetragen. „Die Begeisterung am gemeinschaftlichen Gesang zu erwecken, ist ein großes Anliegen des Birkunger Kirchenchores“, sagt Chormitglied Bernhard Knauft.

Die Feierlichkeiten zum 160-jährigen Jubiläum starten am Freitag, 26. April, um 19 Uhr in der Festhalle im Siechen mit einem Gesangsauftakt des Chores und einer unterhaltsamen Performance der Blasmusik Megagroup Eichsfeld. Für diesen Abend gibt es noch Karten an der Abendkasse. Ein weiterer Höhepunkt wird die feierliche Messe zur Ersten Station am 5. Mai sein. Der Kirchenchor wird zusammen diese Festmesse mit den „Alte Burg Musikanten“ aus Kleinbartloff musikalisch gestalten.

Den Festgottesdienst zum 160-jährigen Gründungsjahr an der Kapelle St. Helena zu begehen, ist für die Mitglieder des Chors und die Kirchengemeinde Birkungen eine besondere Freude, ist sich das Organisationsteam der Feierlichkeiten einig. Jährt sich doch in diesem Jahr zum 275. Mal die Errichtung des Birkunger Stationsweges. Das feierliche Hochamt wird vom Ortspfarrer Karl-Josef Wagenführ in Konzelebration mit dem langjährigen Pfarrer von Birkungen Josef Birkefeld gehalten. Birkefeld feiert im Juni dieses Jahres sein diamantenes Priesterjubiläum.

Im Anschluss an die Messe wird der Chor zusammen mit dem „Stadtspielmannszug Mühlhausen“, den örtlichen Vereinen und allen Gästen im Festzug zur Festhalle Siechen ziehen, wo die Feierlichkeiten zur „Kleinen Kirmes“ einen weiteren Höhepunkt finden werden. Auf die Gäste wartet an der Festhalle ein buntes Programm für Groß und Klein. Die „Kleine Kirmes“ wurde in den vergangenen Jahren nicht gefeiert, zu seinem Jubiläum lässt der Chor die Tradition wieder aufleben.

„Gemeinsam mit Ihnen möchten wir dieses bedeutsame Ereignis begehen und unvergessliche Momente schaffen. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns das 160-jährige Jubiläum des Kirchenchores in Birkungen“, spricht Bernhard Knauft eine Einladung im Namen des Organisationsteams aus.

