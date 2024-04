Eichsfeld. Auch in diesem Jahr wird nach Walldürn gepilgert. Vorher gibt es zwei Zurüstwallfahrten.

Die diesjährige Fußwallfahrt zum Heiligen Blut nach Walldürn findet von Freitag, 24. Mai, bis Mittwoch, 29. Mai, statt. Sie beginnt traditionell wieder um 5 Uhr an der Heilig-Blut-Grotte neben der Antoniuskapelle in Küllstedt.

Am Samstag, 25. Mai, findet um 7.30 Uhr der Aussendungsgottesdienst im Fuldaer Dom statt. Anschließend pilgern die Eichsfelder gemeinsam mit den Wallfahrern aus Fulda, Baunatal und Frankenland. In Begleitung von Priestern, Musikern und Sanitätern geht es zu Fuß durch Hessen, Bayern und Baden-Württemberg zum Gnadenort des Heiligen Blutes, zur Basilika in Walldürn. Dieses Ziel wird am Mittwoch, 29. Mai, gegen Mittag erreicht.

„Wir bitten besonders die Neupilger darum, in Vorbereitung auf die Wallfahrt mindestens an einer der Zurüstwallfahrten von Küllstedt zum Hülfensberg teilzunehmen“, so Franziska Sander vom Vorbereitungsteam. Diese finden am 1. Mai sowie am 12. Mai statt. Beginn ist jeweils um 6 Uhr an der Antoniuskapelle in Küllstedt. An beiden Tagen ist um 10 Uhr Gottesdienst auf dem Hülfensberg. Die Heimfahrt ist individuell zu organisieren.

Die Anmeldungen zur Wallfahrt sind bis 17. Mai per Mail an Franziska Sander zu richten: wallduernwallfahrt@web.de.

red