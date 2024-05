Eichsfeld. Die EW Entsorgung führt mit den Vermietern in der Leinefelder Südstadt ein neues Entsorgungssystem ein. Die Einführung des neuen Systems für die Mieter hat auch einen Grund.

In der Leinefelder Südstadt gibt regelmäßig große Probleme mit sogenannter Fremdentsorgung. Aus diesem Grund führt die für die Gelben Säcke zuständige Tochtergesellschaft der Eichsfeldwerke EW Entsorgung gemeinsam mit den Großvermietern in der Stadt Anfang Juni ein neues System ein.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Jedermann, also auch für Ortsfremde, öffentlich zugängliche Entsorgungsbehälter für sogenannte Leichtverpackungen soll es in der Südstadt künftig nicht mehr geben, heißt es aus dem Rathaus der Stadt Leinefelde-Worbis. Damit solle auch vermieden werden, dass Abfälle in den Gelben-Sack-Containern landen, die dort nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel Hausmüll.

Neues System gegen illegale Müllentsorgung

Zukünftig können die Mieter der Großwohnanlagen ihre Gelben Säcke direkt vor ihren Eingängen in verschlossenen und nur für sie zugänglichen, dafür vorgesehenen Behältern entsorgen. Die Umrüstarbeiten dazu laufen bereits. Bewohner von Eigenheimen indes sind angehalten, ihre Gelben Säcke wie vorgesehen vor ihrem eigenen Grundstück zur Abholung bereitzulegen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Bei ausnahmsweise einmal größeren Mengen an Gelben Säcken können diese auch kostenfrei an der Grünannahmestelle in Leinefelde oder an der Kleinanlieferstation in Beinrode abgegeben werden. Sollte von den zuständigen Behörden festgestellt werden, dass Gelbe Säcke oder Restmüllsäcke illegal an den außer Betrieb genommenen Stellplätzen entsorgt werden, kommt es zur Anzeige und es drohen Verwarn- oder Bußgelder, teilt die EW Entsorgung mit. Die Mieter der Südstadt werden über ihre neuen Entsorgungsmöglichkeiten noch informiert.

Informationsmöglichkeiten zur Müllentsorgung

Über sämtliche im Landkreis Eichsfeld geltenden Vorschriften und Regelungen zur Abfallentsorgung informiert die Eichsfelder Kreisverwaltung sehr umfangreich. Im Internet unter www.kreis-eic.de/abfallwirtschaft.html gibt es eine Übersicht über die rechtlichen Grundlagen, das Abfallgebührensystem für Restabfälle, die Möglichkeiten zur Entsorgung besonderer Abfallarten, zur Abgabe von Grün- und Küchenabfällen sowie über die Haftung bei illegaler Abfallentsorgung. Hier kann sich jeder informieren, was erlaubt ist und was nicht.

Die EW Entsorgung informiert ihrerseits ihre Kunden jährlich mit den sogenannten Abfallkalendern über Abfuhrtermine und bietet sogar eine sehr nützliche App zu diesem Thema an.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red