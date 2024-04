Heiligenstadt. Die Philharmonia Frankfurt und ein Weltklasse-Klarinettist wollen die Gäste im Eichsfeld auf eine außergewöhnliche musikalische Reise schicken. Die Karten sind bereits zu haben.

Wenn die Mitglieder des Freundeskreises Konzerte im Barockgarten auf den 3. August vorausschauen, dann steht ein Lächeln in ihren Gesichtern. Zum 23. Mal wird die Klassiknacht stattfinden. Immer waren es hochkarätige Künstler von internationalem Renommee, die sie ins Eichsfeld lockten. Jetzt steht wieder eine besondere musikalische Begegnung im Kalender. Kein Geringerer als der Ausnahmeklarinettist Giora Feidman wird mit der Philharmonia Frankfurt in den Barockgarten kommen.

Giora Feidman und den Dirigenten der erst 2019 gegründeten Philharmonia Frankfurt, Juri Gilbo, verbindet eine fast dreißigjährige künstlerische Freundschaft. Fast 200 Konzerte haben sie schon rund um den Erdball absolviert. Sie haben ein Programm entwickelt, das den musikalischen Wurzeln der Künstler, ihrer Virtuosität, Leidenschaft und Spielfreude entspricht. Es steht unter dem Motto „Klassik, Klezmer, Weltmusik“.

Länder, Traditionen und Kulturen ziehen auf dieser klanglichen Reise an den Konzertbesuchern vorbei: Temperamentvoller südamerikanischer Tango, Melancholie und Lebensfreude der osteuropäischen Klezmer-Musik und vieles mehr, unterlegt mit Anleihen aus Klassik, Jazz und Filmmusik. „Es ist nicht wichtig, was wir spielen, sondern wie wir spielen – beseelt, mit Herz und Leidenschaft. Wenn wir für einen Moment die Titel der Musikstücke, die Zeit, in der sie geschrieben wurden, die Namen der Komponisten vergessen, dann bleibt einzig die Musik, die wir mit unserem Publikum teilen – als eine Party der Seele“, sagt Feidman.

Die Klassiknacht beginnt um 20 Uhr im Barockgarten Heiligenstadt. Als Regenvariante steht die Marienkirche zur Verfügung. Die Karten gibt es in der Eichsfelder Bücherstube in Heiligenstadt, in der Buchwelt Leinefelde und unter www.barockgartenkonzert.de.