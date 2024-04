Eichsfeld. Im Landkreis Eichsfeld soll ein Nachbarschaftsring gegründet werden. Zu Gesprächen sind interessierte Bürger eingeladen. Es gibt aber auch noch mehr Neuigkeiten aus dem Eichsfeld und den angrenzenden Regionen.

Gründung eines Nachbarschaftsrings

Zu einem Info-Treffen zur Gründung eines Nachbarschaftsrings lädt das Team der Begegnungsstätte der Caritas in Heiligenstadt am Montag, 29. April, um 16 Uhr. Ein Nachbarschaftsring ist ein Zusammenschluss von Menschen, die einander bei kleinen Tätigkeiten gegen eine Zeitgutschrift unterstützen, heißt es in der Einladung der Caritas zu dem Treffen. „Man bietet sich gegenseitig das an, was man gut kann und gerne macht und holt sich Unterstützung bei Alltagsarbeiten, die man nicht gut alleine schafft oder nur ungern erledigt. Dabei wiegt keine Tätigkeit mehr oder weniger. Wenn Sie neugierig geworden sind, kommen Sie gern vorbei“, erklärt Sophia Hübenthal, Projektmitarbeiterin der Caritas. Das Treffen findet in der Begegnungsstätte der Caritas in der Heiligenstädter Schlachthofstraße 8a statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter Telefon 03606/5279540.

Linke laden zur Maifeier nach Leinefelde ein

Der Eichsfelder Kreisverband der Partei Die Linke lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur traditionellen Maifeier ein. Diese findet am Mittwoch, 1. Mai, ab 14 Uhr auf dem Zentralen Platz in Leinefelde statt. Unter dem Motto „Holen wir uns den Reichtum zurück: Mehr Lohn und mehr Zeit zum Leben“ steht das diesjährige Maifest. Angesichts explodierender Preise und steigender Unternehmensgewinne bei stagnierenden Löhnen werde in diesem Jahr ein zentraler Fokus auf die soziale Gerechtigkeit gelegt. „Die aktuelle politische Diskussion wird kritisch betrachtet: Während die Bundesregierung oft die Interessen von Unternehmen betont, bleibt die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unerwähnt. Die Linke setzt sich stattdessen für eine gerechte Verteilung des Reichtums ein, der von Millionen Menschen durch ihre tägliche Arbeit erwirtschaftet wird“, meint Anna Opfermann, Vorsitzende des Kreisverbandes der Partei. Bei der Maifeier würden konkrete Lösungsansätze präsentiert, die zeigten, wie eine gerechtere Gesellschaft gestaltet werden könne. Als Gastrednerin wird Marit Wagler, Landtagsabgeordnete der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, vor Ort sein. Ab 15 Uhr können die Gäste bei Kaffee, Kuchen und Bratwurst dem Musiker Ronald Gäßlein lauschen und ins Gespräch kommen. Für die jüngsten Gäste steht eine Hüpfburg bereit. Des Weiteren stehen die Kreistagskandidaten Nick Künemund, Mathias Vonderlind und Klaus-Peter Warnke für Gespräche zur Verfügung. Die Maifeier endet um 17 Uhr.

Zwei Gottesdienste mit Spendung der Krankensalbung

Die Krankensalbung ist ein Sakrament der Stärkung und soll Kraft, Mut und Zuversicht spenden, sagt Pfarrer Tobias Reinhold, der von 2012 bis 2019 als Rektor der Klinikseelsorge im Eichsfeld-Klinikum tätig war, und ermutigt zum Empfang dieses Sakramentes. Daher lädt er zu zwei Gottesdiensten in seiner Pfarrgemeinde Teistungen ein. Am Montag, 29. April, um 18 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche in Böseckendorf und am Dienstag, 30. April, um 8.30 Uhr in der St.-Johannes der Täufer-Kirche in Ferna können die Gläubigen das Sakrament der Krankensalbung empfangen.

Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen der Eichsfelder Feuerwehren

Der Kreisfeuerwehrverband Eichsfeld lädt am Freitag, 3. Mai, zu einem Treffen der Alters- und Ehrenabteilungen aus Anlass des diesjährigen Florian-Tags nach Büttstedt ein. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Büttstedter Rainbläser. Ab 14.30 Uhr startet das Treffen in der Büttstedter Festhall.

Lachyoga im Tabakspeicher

Seit 25 Jahren treffen sich Menschen in aller Herren Länder zu Weltlachtagveranstaltungen und lachen gemeinsam für den Frieden auf der Erde. 1998 rief ein indischer Arzt, als Begründer der weltweiten Lachyoga-Bewegung, den Weltlachtag aus. Denn Lachen wirkt sich positiv aus – auf Psyche und Körper aus. Heute gibt es Tausende von Lachclubs in über 100 Ländern – eine richtige Lachpandemie, mit noch unabsehbar positiven Folgen für die Menschheit. Aus diesem Grund wird am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr eine Lachyoga-Veranstaltung im Museum Tabakspeicher angeboten. Die Teilnahme beträgt pro Person fünf Euro. Anmeldungen werden unter Tel.: 03631/98 27 37 entgegengenommen.

Es wird wieder voll werden in der Nordhäuser Bahnhofstraße. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Bahnhofsfest steht in den Startlöchern

Das Bahnhofsfest in Nordhausen wirft seine Schatten voraus. „Nach dem durchschlagenden Erfolg im vergangenen Jahr stand schnell fest, es muss eine Wiederholung geben“, erklärt Veranstalter Sven-Bolko Heck zwei Wochen vor dem mehrtägigen Event vom 9. bis 12. Mai.

Mit im Gepäck hat Heck einige Neuerungen. „Erstmals wird es in Nordhausens Gastrogeschichte eine Gastromeile mit fünf Gastwirten geben“, so der Eventmacher. Zudem feiere man am Samstag den 20. Geburtstag des Combinos mit einem Wettziehen und die Harzer Schmalspurbahn wird zum Brocken starten. Des Weiteren werden sechs Brauereien mehr als 24 Sorten Bier anbieten und es wird ein Wiedersehen mit vielen Nordhäuser Kulturakteuren geben, wie beispielsweise der Band Yoga, Hofgang, Kai Artur und Last Time. Bereits zum Männertag am 9. Mai werde es rockig, wenn Hardy, das Duo Krähe oder die Partyband Advance spielen. Freitag sollen die Kneipenterroristen aus Hamburg der Höhepunkt sein und auch die Nordhäuser Band Hofgang soll wieder wie im Vorjahr überzeugen. DJ Luis Garcia wird nach 21 Uhr den Bahnhofsplatz zum Beben bringen. Samstag geht es hingegen zeitig los. Gegen 10.33 Uhr startet Dampflok in Richtung Brocken. „Danach nimmt der Gaudi kein Ende“, verspricht Heck, denn anschließend wird das Combino-Wettziehen stattfinden. Wem das zu sportlich ist, der ist bei böhmischer Blasmusik gut aufgehoben, bevor sich der werthersche Karneval mit Männerballett und Tanzeinlagen präsentiert. Danach gibt es Musik. Die Nordhäuser sollten auch nicht den Sonntag vergessen. Schließlich ist Muttertag. Abgerundet werde das Bahnhofsfest mit böhmischer Blasmusik, Tanzeinlagen und Kinderprogramm

Matthias Brenner – hier mit Anja Antonowicz – kommt nach Mühlhausen. (Archivfoto) © ZDF | Jon Ailes

Deutscher Top-Schauspieler zu Gast

Die 3K Theaterwerkstatt Mühlhausen setzt ihre Gastspielreihe: „Huch, wir kriegen Besuch“ fort. Ein ganz besonderer Höhepunkt wird dabei am Freitag, 3. Mai, 19.30 Uhr, in der Kilianikirche das Gastspiel von Matthias Brenner sein, einem der besten deutschen Schauspieler. Matthias Brenner kommt mit dem Stück „Der Trinker“ von Hans Fallada nach Mühlhausen. Mit seinem Monolog „Der Trinker“ offenbart er den Zuschauern und Zuschauerinnen den authentischen und erschütternden Seelenzustand eines Alkoholkranken. Das Stück „Der Trinker“ von Hans Fallada wurde für das neue Theater in Halle mit Matthias Brenner von Uwe Dag Berlin inszeniert. Mit der Figur des Erwin Sommers widmete sich Hans Fallada seiner persönlichen Suchtgeschichte.

Matthias Brenner, ist Regisseur und Autor, und war bis zum Jahr 2023 für zwölf Jahre der Intendant am neuen Theater in Halle. Er hat in zahlreichen Filmen mitgespielt, sowie auch in dem oscarprämierten „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck sowie im preisgekrönten Kurzspielfilm „Von Hunden und Pferden“ von Thomas Stuber. Viele kennen ihn sicherlich auch aus dem „Tatort“ oder „Charité“, „Systemsprenger“ oder „Fantastische Tierwesen – Dumbledores Geheimnisse“. Karten gibt es in der 3K Theaterwerkstatt in Mühlhausen unter Telefon: 03601/440 937.

Konzert in Münchenlohra

Am Sonntag, dem 28. April, findet ein ganz spezielles Konzert in der Basilika zu Münchenlohra statt. Dann gastiert um 17 Uhr das Ensemble „Sprezzatura 22“. Dabei handelt es sich um ein internationales Ensemble mit Sitz in Berlin. Es passt wunderbar in die Basilika, denn es vereinigt alte Musik mit Improvisationen und entlockt damit den Liedern aus Mittelalter, Renaissance und Barock ihre ursprüngliche Spontanität. Das Programm für Münchenlohra ist „Rose von Saaron“ benannt. Nach dem „Hohelied der Liebe“ aus der Bibel werden sephardische Romanzen, Madrigale und barocke Lieder zum Thema Liebe dargebracht. Die Stimme der baskischen Sängerin June Telletxea und das seltene Saiteninstrument Lyra verleihen dem Ensemble seinen unverwechselbaren Klang.

Traktoren-Story im IFA-Museum

Das Nordhäuser IFA-Museum steht vor einem weiteren Höhepunkt seines Jahresprogramms. Der Verein lädt am Sonnabend, 11. Mai, um 15 Uhr in seine Räume in der Montaniastraße 13 ganz herzlich ein. Dort hält Erdmann Puls einen vielversprechenden Vortrag über die wechselvolle Geschichte des Traktorenwerkes Schönebeck von seiner Gründung 1885 bis zum bitteren Ende 1999. Besucher, die ihren ZT 300 mitbringen, erhalten freien Eintritt.

