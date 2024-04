Eichsfeld. In Worbis haben Unbekannte einen Toyota gestohlen. Die Eichsfelder Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte stahlen von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 0.45 Uhr einen Toyota vom Modell Corolla Verso. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Straße der Solidarität in Worbis abgestellt. Der Wert des Autos beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon 03606/6510 zu melden.

