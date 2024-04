Eichsfeld. Automarkt mit verkaufsoffenem Sonntag, Wanderung im Ohmgebirge und Tipps rund um die Pflege. Im Eichsfeld gibt es aber auch noch mehr, wir verraten was.

Tipps rund um das Thema Pflege

Das Leben verläuft nicht immer in vorhersehbaren Bahnen, und gerade im Alter kann es passieren, dass man auf Unterstützung angewiesen ist. Dann stellen sich viele Fragen rund um Pflege, Pflegebedürftigkeit, Pflegegrade und Pflegeversicherung.

Einen einführenden Überblick zu diesen Themen gibt das Beratungszentrum der EK Pflege am Dienstag, dem 28. Mai, um 14 Uhr im Frauenzentrum in Leinefelde, Jahnstraße 12. Die möglichen Leistungen der Pflegeversicherungen werden ebenso vorgestellt wie Wissenswertes zur Beantragung, zur sozialen Absicherung während der Pflege oder zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Gerne können Interessierte auch eigene Fragen und Erfahrungen mit in die Runde einbringen.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der EK Pflege, dem Stadtteilbüro Leinefelde Südstadt und dem Frauenzentrum Leinefelde. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Anmeldung unter Telefon: 03605/518 788 oder um eine persönliche im Frauenzentrum gebeten. red

Wallfahrtssaison auf dem Höherberg beginnt

Im Mai beginnen auf dem Höherberg das religiöse und liturgische Leben. Für viele Menschen ist der „Berg“, mit seiner Kapelle und der herrlichen Aussicht, weit mehr als ein schönes Fleckchen Erde. „Hier ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, wo Menschen ihren Glauben feiern, in ganz unterschiedlichen Gottesdiensten; wo viele von uns die Erfahrung machen: ‚Wer glaubt, ist nicht allein‘“, sagt Wallfahrtspfarrer Matthias Kaminski.

Der Wallfahrtsort habe eine besondere Ausstrahlung und mache vielen Menschen Mut, das Christsein im Alltag zu leben. „Wir brauchen solche Orte, die zu spirituellen Tankstellen für das persönliche Glaubensleben werden, Orte der Stille, der Besinnung und der gemeinsamen Feier“, so der Geistliche, der sich schon auf die Wallfahrer freut.

Mit Eröffnung der Wallfahrt wird sonntags vom 5. Mai bis 22. September 2024 (außer am 23. Juni, 14. und 28. Juli) jeweils um 18.30 Uhr eine Abendmesse in der Wallfahrtskapelle auf dem Höherberg angeboten. red

Taizé-Gruppe feiert ihr zehnjähriges Bestehen

Die Taizé-Gruppe Hülfensberg/Diedorf feiert ihr zehnjähriges Bestehen und lädt am Sonntag, 5. Mai, um 19 Uhr zum Taizégebet auf dem Hülfensberg ein. Die Gottesdienste haben durch die kurzen, sich immer wiederholenden, mehrstimmigen Gesänge einen meditativen Charakter und sprechen besonders junge Menschen an, teilt die Gruppe mit. Jeder, der ein Instrument hat, ist eingeladen mitzuspielen. Die Probe beginnt an dem Abend um 18 Uhr. red

Eichsfeldforum beleuchtet das Wanfrieder Abkommen

Beim nächsten Eichsfeldforum gibt es eine Kooperation mit der Bildungs- und Ferienstätte Eichsfeld. Es findet am Dienstag, 14. Mai, um 19 Uhr in der Bildungs- und Ferienstätte in Uder, Eichenweg 2, statt. Dann geht es um das Thema „Das Wanfrieder Abkommen – Geschichte und Gegenwart“. Referent ist Christian Stöber, Leiter des Grenzmuseums Schifflersgrund.

Das Wanfrieder Abkommen vom 17. September 1945 gestaltete die Zukunft einiger Ortschaften im Eichsfeld maßgeblich. Ziel der Amerikaner war es, dass die wichtige Nord-Süd-Eisenbahnstrecke nicht länger durch die Sowjetische Besatzungszone verlief. Denn bis dahin lag sie auf einem gut vier Kilometer langen Abschnitt in der Region der Dörfer Neuseesen und Werleshausen, was zu wiederholten Störungen der Versorgungslinie seitens der Sowjets führte. red

Frühlingswanderung im Ohmgebirge

Der Heimatverein von Wintzingerode lädt in diesem Jahr wieder zu einer Frühlingswanderung ein, bei der sich die Teilnehmer auch auf forstliche und geschichtliche Informationen freuen dürfen. Diese findet am Sonntag, 5. Mai, statt. Los geht es um 10 Uhr. Treffpunkt für die Wanderfreunde ist vor dem Gasthaus „Zur Linde“ in Wintzingerode. Der Weg führt zuerst zum Silbergrund und zur Spuk-Linde, dann weiter zur Wehnder Straße. Nach der Mittagspause geht es zum Großen und zum Kleinen Kranzberg, zur Mühlhäuser Burg, zur Gruft und nach Franzens Ruh. Die Strecke beträgt etwa acht Kilometer. Die Versorgung während der Tour übernimmt wieder der Gasthof „Zur Linde“. Am Ziel der Wanderung erwartet der Karnevalsverein die Teilnehmer. red

Automarkt und verkaufsoffener Sonntag in Leinefelde

Den 30. Leinefelder Automarkt gibt es am Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18 Uhr in der Bahnhofstraße. Die Autohäuser wollen dann unter anderem ihre neuesten Modelle präsentieren. Doch auch wenn sich an diesem Tag alles um das Auto dreht, sollen laut Veranstalter die Unterhaltung und der Genuss nicht zu kurz kommen. Geplant sei ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und eigens zum Jubiläum die „Roland Kaiser Double Show“.

Geboten werden zudem ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg, eine Oldtimerausstellung, Informationen des ADAC oder Kickbox- und Kampfsportvorführungen. Verbunden ist der Automarkt auch diesmal mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Am Veranstaltungstag ist die Bahnhofstraße vom Haus Mitte bis zum Wasserturm von 8 bis 20 Uhr gesperrt. Anlieger, die ihre Fahrzeuge am Nachmittag benötigten, werden gebeten, diese vor der Straßensperrung außerhalb des Veranstaltungsbereiches zu parken. Abgestellte Fahrzeuge in dem Bereich würden in der Sperrzeit kostenpflichtig entfernt. red