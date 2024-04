Eichsfeld. Ein Rad- und Wirtschaftsweg im Eichsfeld muss gesperrt werden. Zudem wird zu einer Wanderung am Grünen Band eingeladen, und für ein Förderprogramm können keine Anträge mehr abgegeben werden.

Rad- und Wirtschaftsweg im Dingelstädter Wald gesperrt

Der Wirtschafts- und Radweg entlang der B 247 zwischen Dingelstädt und Kallmerode wird von Donnerstag, 2. Mai, bis einschließlich Freitag, 17. Mai, voll gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges). Grund seien Tiefbau- und Asphaltarbeiten in den Bereichen der Wildschutzgitter im Dingelstädter Stadtwald. Der Fuß- und Radverkehr kann den Weg mit Einschränkungen weiter nutzen, heißt es weiter. Hierfür werde eine örtliche Möglichkeit zur Querung der Baubereiche eingerichtet.

Heiligenstädter Seniorenbeirat und Jugendparlament auf Reisen

Eine 45-köpfige Besuchergruppe des Heiligenstädter Seniorenbeirates und des Jugendparlaments besuchte auf Einladung des Landtagsabgeordneten Thadäus König (CDU) den Thüringer Landtag. Zu Beginn erhielten die Teilnehmer eine Führung durch das Gebäude sowie einen Vortrag über Geschichte, Funktion und Zusammensetzung des Parlaments, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Gremien. Anschließend habe die Gruppe von der Besuchertribüne des Plenarsaals aus die Debatte über die Ergebnisse des Thüringen Monitors 2023 verfolgt. Fortgesetzt wurde der Besuch durch ein Gespräch mit Thadäus König, der über seine parlamentarische Arbeit informierte und mit den Besuchern aktuelle Themen diskutierte. Ein Innenstadtbummel rundete den Besuch in der Landeshauptstadt Erfurt ab.

Wanderung am Grünen Band

Rund eine Woche vor dem Europatag der Europäischen Union lädt Umweltminister Bernhard Stengele für den 2. Mai zu einer öffentlichen Wanderung am Grünen Band ein. Mit dabei sind eine 7. Klasse der Regelschule Uder und Wegbereiter des Nationalen Naturmonuments Grünes Band Thüringen. Start des Rundwegs ist um 9.30 Uhr das Grenzmuseum Schifflersgrund. Auf dem Weg nach Sickenberg und zurück geht es um das Grüne Band als europäisches Friedenssymbol, als Erinnerung an die überwundene Teilung. Die Ausweisung des Grünen Bandes Thüringen als Nationales Naturmonument am 9. November 2018 war ein Meilenstein zur Bewahrung eines außerordentlich vielfältigen Naturraums und historischer Wegmarken, heißt es in der Einladung vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz.

Förderprogramm nach drei Wochen überzeichnet

Für das Förderprogramm „Aktiv vor Ort“ der Thüringer Ehrenamtsstiftung können in diesem Jahr keine Anträge mehr gestellt werden, teilt die Stiftung mit. Nur knapp drei Wochen nach dem Start für Bewerbungen überschreite das Antragsvolumen bereits um ein Vielfaches die zur Verfügung stehende Fördersumme in Höhe von 750.000 Euro. Um unnötigen Aufwand und Enttäuschungen bei den Antragstellenden zu vermeiden, bittet die Stiftung darum, keine weiteren Anträge mehr zu stellen. „Wir bedauern den Stopp nach dieser kurzen Zeit, freuen uns aber auch über den enormen Zuspruch - vor allem von den Organisationen, die sich erstmals um Geld aus dem Programm bemühen“, so Frank Krätzschmar, Vorstandsvorsitzender der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Geschäftsführer Niels Lange ergänzt: „Aktuell liegen uns rund 450 Anträge vor. Mehr als die Hälfte davon sind Erstanträge, die wir bevorzugt bearbeiten. Die Antragsteller engagieren sich hauptsächlich in den Bereichen Heimat-, Traditions- und Brauchtumspflege. Stark vertreten sind zudem Vereine, die sich um Umwelt-, Natur- oder Brandschutz kümmern, sowie Sportvereine.“ In regelmäßigen Vergaberunden würden die Anträge in der Stiftung geprüft, und dann werde über die Höhe der Förderung entschieden. Pro Antrag können maximal 5000 Euro gewährt werden, so die Stiftung. Weitere Informationen im Internet unter www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/aktiv-vor-ort/.

