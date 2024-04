Leinefelde-Worbis. Die Kommunalwahl im Landkreis Eichsfeld naht. In Leinefelde-Worbis öffnet das Briefwahlbüro im Rathaus Wasserturm im Ortsteil Leinefelde.

Die Möglichkeit der Briefwahl für die Kommunalwahl am 26. Mai dieses Jahres besteht für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leinefelde-Worbis vom 6. bis zum 24. Mai im Rathaus Wasserturm Leinefelde, im kleinen Sitzungssaal, in der Leinefelder Bahnhofstraße zu den Öffnungszeiten der Verwaltung. Das teilt Jürgen Unger, Wahlleiter der Stadt Leinefelde-Worbis, am Montag mit.

Die Briefwahlunterlagen können ab dem 2. Mai über den QR-Code, welcher sich auf den Wahlbenachrichtigungen befindet, oder durch das Ausfüllen des Wahlscheins auf der Rückseite des Wahlbenachrichtigungsbriefes beantragt werden.

Die Wahlunterlagen können ab dem 2. Mai auch im Internet unter www.statistikportal.thueringen.de/wahlschein/index.php?weiterleitung=1168 abgerufen werden.

red