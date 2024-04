Eichsfeld. Änderungen im Busfahrplan im Eichsfeld, Sozialdemokraten laden am 1. Mai ein und die Platzierung eines Malers bei einem Tapezierwettbewerb.

Sozialdemokraten laden zur 1.-Mai-Veranstaltung ein

Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen sich seit jeher für steigende Tarifbindungen und mehr betriebliche Mitbestimmung ein. „Für uns als SPD im Eichsfeld gilt daher: Die Transformation schaffen wir nur gemeinsam“, sagt Maximilian Schröter, der für die Partei im Wahlkreis Eichsfeld I für den Thüringer Landtag kandidiert. Daher laden die Sozialdemokraten am 1. Mai ab 10 Uhr zu ihrer Veranstaltung auf der Heiligenstädter Wilhelmstraße ein. Man wolle mit den Bürgern ins Gespräch kommen und sich über aktuelle Probleme austauschen. Auch der Landtagskandidat wird vor Ort sein. Der 1. Mai erinnere an die Errungenschaften der Arbeiterbewegung – gleichzeitig sei er auch Anlass, rechtzeitig kommende Herausforderungen im Blick zu haben. Auch in diesem Jahr rufe der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu bundesweiten Kundgebungen auf. Das diesjährige Motto laute „Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. „Wir haben noch viel zu tun: der Niedriglohnsektor ist in Thüringen weiterhin viel zu groß. Es muss unser Ziel sein, das zu ändern. Wir brauchen gerechte Löhne, mehr betriebliche Mitbestimmung und bessere Rahmenbedingungen – vom Recht auf mobiles Arbeiten bis hin zu guter, verlässlicher Kinderbetreuung“, meint Maximilian Schröter.

Ersatzhaltestellen für drei Buslinien

Aufgrund beginnender Straßen- und Kanalbauarbeiten wird in Tastungen ab Donnerstag, 2. Mai, die Dorfstraße voll gesperrt. Für die Buslinien 20, 21 und 25 erfolgt deshalb eine Anpassung der Fahrpläne, heißt es am Montag in einer Mitteilung der Eichsfeldwerke. Für die Haltestelle „Tastungen“ werden Ersatzhaltestellen zwischen den Straßen „Am Acker“ und „Ecke“ eingerichtet. In Ferna wird es für die Linie 21 zwei Ersatzhaltestellen in der Dorfstraße, Ecke „Kirchstraße“ geben. Informationen zu den Fahrplänen erhalten Fahrgäste über die App „EW Bus“. Für weitere Auskünfte stehen auch die Mitarbeiter der Eichsfeldwerke unter Telefon: 03605/515253 zur Verfügung.

Eichsfelder Maler bei Meisterschaft im Mittelfeld

Unter den 54 Teilnehmern bei der Deutschen Meisterschaft im Schnelltapezieren in Köln ist es für Kevin Eichhorn aus Diedorf nicht ganz so gut gelaufen. Nach einigen Pannen hat es für den 37-jährigen Maler aus dem Eichsfeld am Ende nur für einen Platz im Mittelfeld gereicht.

