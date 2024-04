Eichsfeld. Ein Eichsfelder Verein feiert Geburtstag und plant mehrere Angebote. Dabei soll es unter anderem um Künstliche Intelligenz gehen.

Das Coworking Eichsfeld hat vor zwei Jahren die Türen in Heiligenstadt geöffnet, und der Verein freut sich nicht nur darüber, das das Angebot in Heiligenstadt und Leinefeldesehr gut angenommen wird, sondern der Verein organisiert immer wieder Veranstaltungen und Vorträge rund um die Themen digitale Bildung und Unternehmensgründungen.

Um den 2. Geburtstag zu feiern, lädt der Verein für Dienstag, 30. April, zu einer lockeren Geburtstagsparty alle Freunde, Unterstützer und Begleiter ab 18 Uhr in den alten Drucksaal in Heiligenstadt ein.

Im Mai gibt es eine Reihe weiterer Veranstaltungen rund um das Thema Gründertum. Am 7. Mai bietet die Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft einen Sprechtag am Coworking Standort in Leinefelde für alle (angehenden) Kreativschaffenden, die Netzwerk und Austausch mit gleichgesinnten und Experten suchen.

Für den 22. Mai, 13 Uhr, lädt Coworking Eichsfeld zusammen mit dem Thüringer Zentrum für Existenzgründung (ThEx) und der Firma Paceteq zur „ThEx Gründungs-Convention im Eichsfeldkreis“ nach Leinefelde ein. Neben Lutz Göcke, Professor für digitales Management an der Hochschule Nordhausen, wird auch der Gründer Alexander Bodo, Preisträger des „ThEx Award 2023“, einen Impuls zum Gründungsökosystem in Nordthüringen geben.

Geplant sind weiter noch ein „Techtalk“ zum Thema Exoskelette, ein Stammtisch und ein Communityabend speziell für Lehrende in Heiligenstadt. Auch an der Nacht der Kultur in Heiligenstadt am 1. Juni nimmt Coworking Eichsfeld teil. Unter dem Titel: „Was sie schon immer über Künstliche Intelligenz wissen wollten aber nie zu Fragen wagten“, gibt es ab 17 Uhr erlebbares rund um Künstliche Intelligenz bei cooler Musik und Getränken. Zu allen Terminen lädt der Verein Interessierte ein, sie sind auch auf der Webseite des Vereins zu finden.