Heiligenstadt. In Heiligenstadt steht ein Stromverteilerkasten in Flammen. Das ist laut Polizei die Ursache:

In der Flinsberger Straße in Heiligenstadt kam es am Sonntagabend zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Dort stand ein Stromverteilerkasten in Flammen. Nach Ende der Löscharbeiten wurde er von der Polizei untersucht.

Einen Manipulationsverdacht stellten die Beamten nicht fest. Der Energieversorger wurde über den technischen Defekt informiert und leitete entsprechende Maßnahmen ein, so die Polizei.

red