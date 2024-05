Heiligenstadt. Bei einer Verkehrskontrolle in der Eichsfelder Kreisstadt unterbindet die Polizei zwei Drogenfahrten. Beide bekommen im Nachgang Post.

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Drogen standen, zpg die Eichsfelder Polizei am Samstag in Heiligenstadt aus dem Verkehr. Zunächst unterzog eine Streifenwagenbesatzung gegen 15 Uhr den 42-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Dingelstädter Straße einer Kontrolle. Schnell wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst. „Dem Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nunmehr aufgrund des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten“, heißt es aus der Polizeiinspektion Eichsfeld.

Kurz danach kontrollierte die Polizei den 34-jährigen Fahrer eines Pkww Audi in der Straße „Auf der Rinne“. Auch bei ihm verlief ein Drogentest positiv. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde dem Betroffenen die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.