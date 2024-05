Eichsfeld. Eine Kräuterwanderung, eine Straßensperrung, gefiederte Leistungssportler und mehr: Hier gibt es Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und seiner Nachbarschaft kurz und bündig.

Kochen mit Naturkräutern

Gemeinsam mit der Heilpraktikerin Martina Bieder veranstaltet das Familienzentrum Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt am Freitag, 17. Mai, von 14 bis 18 Uhr eine Frühjahrs-Kräuter-Koch-Wanderung rund um den Kerbschen Berg. Aus den gesammelten Kräutern werden eine Suppe und andere Köstlichkeiten zubereitet. Naturfreunde, Eltern, Großeltern und Kinder ab acht Jahren sind herzlich eingeladen. Die Kosten belaufen sich auf 25 Euro pro Erwachsenem (inklusive Imbiss) und zwölf Euro für das erste Kind, jedes weitere acht Euro. Rückfragen an 03606/6171499 oder martina.bieder@web.de. Anmeldung unter Tel.: 036075/690072 oder: familienzentrum@kerbscher-berg.de.

Gefiederte Leistungssportler

Zum ersten Wertungsflug der Saison 2024 starteten 1166 Tauben von 26 Züchtern der Reisevereinigung (RV) Worbis aus dem 160 Kilometer entfernten Aßlar. Die schnellste Taube hatte Karl Heinz Bätz aus Bischofferode, den zweiten Platz belegte eine Taube von Norbert Fuge aus Tastungen, Platz drei errang ein Tier von Aloys Hoffmann aus Berlingerode. „Die schnellsten Tauben erreichten aufgrund der sehr guten Wetterbedingungen eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 106 Kilometern pro Stunde“, betont Sebastian Grobstieg von der RV Worbis. In der Meisterschafts-Wertung der fünf besten Tauben liegt nach dem ersten Wertungsflug Julian Trutwig aus Teistungen in Front.

Wildkatzen erleben

Ein besonderes Erlebnis bieten das Bund-Wildkatzendorf Hütscheroda und die Bund-Jugend. Sie laden vom 24. bis 26. Mai zu einem Familienwochenende auf einem Biwakplatz im Nationalpark Hainich. Familien sowie Jugendliche ab 16 Jahren sind eingeladen, gemeinsam Wald, Wildnis und Wildkatzen zu erleben. Dabei wird mit allen Sinnen der Lebensraum der Wildkatzen erkundet. „Wir entdecken die Natur aus dem Blickwinkel des scheuen Tieres, bauen Verstecke und beobachten die Tiere“, zählt die Bildungsreferentin des Bund Kathleen Ehrlich die Aktivitäten auf. Auf dem Programm stehen ein Besuch im Wildkatzendorf mit Führung durch das Schaugehege, das Beobachten der Tiere bei der Fütterung und eine Wanderung mit einem Wildkatzenexperten durch den Hainich. Übernachtet wird im Zelt. Die Kosten belaufen sich auf zehn Euro für Personen unter 27 Jahren. Wer älter ist, zahlt 50 Euro. Anmeldung bis zum 21. Mai per E-Mail an: info@wildkatzendorf.de oder: bundjugend.thueringen@bund.net.

Konzert im Jazzclub

Das Alexandra-Ivanova-Trio gastiert am Samstag, 18. Mai, im Jazzclub „JAZZmangel“ in Nordhausen (Barfüßerstraße 3). Die Musiker präsentieren eine Mischung aus Jazz, orientalischer und afro-kubanischen Musik. Die österreichische Pianistin Ivanova hat bulgarischen Wurzeln und lebte in Jordanien, im Libanon, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Frankreich und ist in die unterschiedlichsten Kulturen eingetaucht. Sie wird begleitet von Nathan Ott (Schlagzeug) und Lisa Hoppe (Bass). Karten können für 18 Euro (fünf Euro für Schüler und Studenten) über die Email: zappa1959@aol.com vorbestellt und an der Abendkasse zu 25 Euro (fünf Euro für Schüler & Studenten) erworben werden. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr.

