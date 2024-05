Eichsfeld. Im Eichsfeld geht es in den nächsten Tagen um einiges. Babys spielen eine Rolle, aber auch der Straßenverkehr und Busse. Eine zweitägige Feier ist auch dabei.

Beberstedt feiert Dorffest

In Beberstedt soll es am Wochenende auf dem Anger gesellig werden. Es wird Dorffest gefeiert. Samstag startet das Fest um 14.30 Uhr mit dem Kuchenbuffet, es gibt ein Familienprogramm mit Rollbahn, Kreativ- und Aktivstationen. Ab 16 Uhr treten Kindergarten und Kirchenchor auf, ab 18 Uhr startet als Party für die Kleinsten eine Minidisco. Um 20 Uhr fällt der Startschuss zur Party für die Großen mit Livemusik von der Band Oakfield. Am Sonntag geht es mit dem Fest weiter. Zunächst wird um 10.30 Uhr eine Heilige Messe auf dem Anger gefeiert, ab 11.30 Uhr schließt sich ein Frühschoppen mit Obereichsfeld Brass an. Ein Tanzworkshop für Kinder und Jugendliche steht ab 14 Uhr im Kalender, um 14.30 Uhr startet das Kreisliga-Spiel der SpG Silberhausen/Beberstedt. Eine Dorfrallye für die ganze Familie beginnt um 15.30 Uhr. Der Tag schließt mit der Minidisco für die Kleinsten, die für 18 Uhr anberaumt ist. Selbstverständlich gibt es ab 14.30 Uhr wieder ein Kuchenbuffet, eine Hüpfburg ist auch bereit. Kulinarisch dürfen sich die Gäste am Samstag auf Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und Sonntag auf Mutzbraten mit Folienkartoffel freuen. Und wenn das Wetter schlecht bleibt, wird das Fest kurzerhand in den Saal verlegt.

Eichsfelder können sich für Förderung bewerben

Auch dieses Jahr kann die RAG Eichsfeld das Regionalbudget in der Region ausreichen und sucht dafür noch bis 27. Mai geeignete Maßnahmen. Bewerben können sich sowohl Kommunen, Vereine, Kirchgemeinden als auch Unternehmen oder Privatpersonen.

Förderfähig sind Projekte, die das soziale Miteinander und die Ortskerne der Gemeinden beleben oder die Region in den Bereichen Gemeinwohl, Kultur, Natur und Tourismus stärken. Dabei sollten die Vorhaben bis Mitte Oktober dieses Jahres umgesetzt werden und einen Investitionsumfang zwischen 2000 und maximal 20.000 Euro haben. Die Kleinprojekte müssen zudem im Landkreis Eichsfeld realisiert werden und könnten sich auf einen 80-prozentigen Zuschuss der Kosten freuen.

Insgesamt beabsichtigt die RAG, unterstützt durch einen Eigenanteil des Landkreises, bis zu 200.000 Euro an Fördermitteln zu verteilen. Die Bewerbungsbedingungen sowie Antragsformulare können unter www.rag-eichsfeld.de eingesehen werden. Bei Fragen rund um die Beantragung stehen die Mitarbeiter der RAG-Geschäftsstelle unter Tel. 03606/655103 zur Verfügung.

Sicher und mobil im Verkehr

Die Kreisvolkshochschule in Heiligenstadt lädt für Freitag, 14. Juni, von 18 Uhr bis 20.15 Uhr zu einer Veranstaltung zum Thema der Verkehrssicherheit ein. Verkehrsregeln unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung. Ihre Einhaltung ist entscheidend, ob es zu einem Verkehrsunfall kommt oder nicht. Häufig werden Unfälle durch falsches Verhalten bei komplexen Situationen verursacht. Dieser Kurs informiert auch über Themen wie Verkehrstechnik, Bußgelder, Strafrecht, Punkte in Flensburg, den „neuen“ Führerschein und Neuerungen im Zulassungsrecht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist jedoch aufgrund eines begrenzten Platzangebotes erforderlich. Interessenten erhalten weitere Informationen unter 03606/6504444 oder auf der Internetseite www.kvhs-eichsfeld.de, wo sie sich auch anmelden können.

Sonderführung zum Thema Grenzabriegelung

Vor 72 Jahren, am 26. Mai 1952, riegelte die DDR die innerdeutsche Grenze mit Stacheldraht und Sperren ab. Ein fünf Kilometer breites Sperrgebiet mit zahlreichen Einschränkungen und Reglementierungen entstand. Mehr als 3.500 Menschen wurden im Sommer 1952 aus dem Grenzgebiet in das Landessinnere der DDR zwangsumgesiedelt. Zur Erinnerung an diese einschneidenden Maßnahmen bietet das Grenzmuseum Schifflersgrund in Asbach-Sickenberg am Sonntag, 26. Mai, um 14Uhr eine öffentliche Sonderführung an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Voranmeldungen sind telefonisch unter 036087/98409 oder per Mail an info@grenzmuseum.de möglich.

Mit dem Bus zum Katholikentag in Erfurt

Nur noch wenige Plätze sind für die Busfahrten der Katholischen Frauen Deutschland (KFD) zum Katholikentag in Erfurt frei. Am Fronleichnamstag, Donnerstag, 30. Mai, gilt das für den Bus, der in Kleinbartloff um 7.25 Uhr abfährt und über Niederorschel Ortsmitte (7.35 Uhr), Deuna Ortsmitte (7.45 Uhr und Hüpstedt Ortsmitte (8 Uhr) fährt. Freie Plätze gibt es für diese Orte auch noch am Sonntag, 2. Juni, zu Katholikentag und Bistumswallfahrt. Da geht es in Kleinbartloff um 7.10 Uhr los, in Niederorschel 7.20 Uhr, in Deuna 7.30 Uhr und in Hüpstedt um 7.45 Uhr. Ankunft in Erfurt ist gegen 9.45 Uhr, Abreise um 16 Uhr. Interessenten dürfen sich bei Edith Wilhelm, Telefon 036076/59477, E-Mail: kfd-dv-erfurt@web.de melden.

Zahngesundheit im Babyalter

Innerhalb der Themenreihe „Mein Baby und ich” bietet die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt am Montag, 27. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr einen Kurs „Die richtige Zahnpflege für Ihr Baby und gute Zahnhygiene für Ihr Kind“ an. Sandra Schuchert von der LAG Jugendzahnpflege Thüringen wird verschiedene Nuckel und Zahnpflegeprodukte für Babys mitbringen, Vor- und Nachteile erläutern und im Gespräch auch Fragen beantworten. Die Babys dürfen gern dabei sein. Inhalte sind auch die Pflege der ersten Zähne, Nuckel, Trinkflasche und Co, Ernährungshinweise und Zahnpflege. Eine Anmeldung unter Telefon 03606/603673 oder per E-Mail an anmeldungko-ra-le.com ist erforderlich.

