Eichsfeld. Handwerksmeister sorgen im Eichsfeld für Aufbruchstimmung. Eine Gruppe von 25 Parkettlegermeistern hat sich in der idyllischen Jugendherberge Schloss Martinfeld eingefunden, um eine Mission zu erfüllen.

25 Parkettlegermeister sind seit Donnerstag, 23. Mai, in der Jugendherberge Schloss Martinfeld, aber nicht für einen gemütlichen Aufenthalt, sondern mit einer Mission: Sie bringen das Parkettlegehandwerk zurück an einen Ort voller Geschichte. Für eine Woche lang verlegen sie unentgeltlich Parkett und lassen so die Räume in neuem Glanz erscheinen.

„Das Alltagsgeschäft der meisten Parkettleger ist heutzutage leider auf die Verlegung von Mosaikparkett, Dielenböden, Fertigparkett, Vinyl und Laminat beschränkt. Es ist für viele schon eher die Ausnahme, wenn mal ein Stabparkett auf dem Programm steht“, erzählt Jens Schrader vom Verein Schloss Martinfeld. Bedauerlicherweise sei es selten möglich, einen schönen Musterboden, ein Tafelparkett oder gar eine individuell gestaltete Einlage in einem Raum zu verlegen. Solche ausgefallene Böden finde man heute fast nur noch in alten Schlössern und denkmalgeschützten Gebäuden. Dadurch habe man als engagierter Parkettleger, der seinen Beruf liebt und auch kreativ tätig sein will, kaum mehr Gelegenheit, diese Kreativität auszuleben.

Handwerksmeister unterstützen Sanierung ehrenamtlich

Die Gruppe „Parkettleger on Tour“ verschreibt sich dem Verlegen kunstvoller Bodenwerke und dem gemeinnützigen Wirken. Ihre Tour führt sie durch ganz Deutschland, um die traditionelle Handwerkskunst dort einzusetzen, wo die finanziellen Mittel für Restaurierung fehlen. Die Jugendherberge Schloss Martinfeld ist das neueste Projekt auf der Tour.

Die Besucher von Schlössern und historischen Gebäuden sind oft beeindruckt von der Handwerkskunst vergangener Epochen. Diese Begeisterung nutzen die Parkettleger als Brücke zu ihrer modernen Handwerkskunst. Mit der fachmännischen Renovierung von Böden demonstrieren sie, dass die alten Meister würdige Nachfolger gefunden haben.

„Parkettleger on Tour“ macht das durch großzügige Material- und Geldspenden möglich. Engagierte Sponsoren aus Industrie und Handwerk, von denen einige durch die beeindruckende Arbeit der Gruppe aufmerksam geworden sind, unterstützen die Aktionen regelmäßig. Dank dieser Förderung wird die Renovierung des Parketts in der Jugendherberge nicht nur ein Vorzeigeprojekt, sondern auch ein Beweis dafür, dass Handwerkskunst von gestern und heute sich nicht nur die Hand reichen, sondern auch gemeinsam in die Zukunft gehen können.

Das Ergebnis können Besucher und Gäste nach Abschluss der Arbeiten bestaunen – ein echtes Musterbeispiel der Handwerkskunst verewigt in den geschichtsträchtigen Hallen der Jugendherberge.

