Eichsfeld. Im Eichsfeld kommt es zu einem Unfall mit einer Verletzten. Auslöser ist ein kleines Tier.

Nach Informationen der Polizei war am Mittwoch eine Autofahrerin gegen 19 Uhr auf der Straße von Günterode in Richtung Neuendorf unterwegs, als sie nach links von der Fahrbahn abkam und in weiterer Folge mit einem Baum kollidierte.

Der Newsletter für Eichsfeld Alle wichtigen Informationen aus dem Eichsfeld, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die 26-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, so die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge führte eine Spinne an der Windschutzscheibe dazu, dass die Frau die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld

red