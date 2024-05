Eichsfeld. Auf Auf- und Abfahrten der A38 kommt es in den nächsten Tagen zu Sperrungen. Hier müssen sich Autofahrer aus Richtung Eichsfeld und in der Gegenrichtung auf Umleitungen einstellen:

Nach Informationen der Autobahn GmbH des Bundes ist von Montag, 27. Mai, 7 Uhr, bis Freitag, 31. Mai, 17 Uhr, in der Anschlussstelle (AS) Dramfeld im Zuge der Autobahn 38 die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Göttingen gesperrt. In dieser Zeit wird die Fahrbahndecke erneuert.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die AS Deiderode zu nutzen. Die aktuelle Sperrung der Auf- und Abfahrt in der AS Dramfeld in Richtung Halle bleibt noch bis zum 5. Juni bestehen, heißt es weiter. Danach ist die AS Dramfeld wieder in beide Fahrtrichtungen uneingeschränkt befahrbar.

In der AS Friedland ist die Auffahrt zur A38 in Richtung Halle ebenfalls von Montag, 27. Mai, 7 Uhr, bis Freitag, 31. Mai, 17 Uhr, gesperrt. Auch hier finden Asphaltarbeiten statt, teilt die Autobahn GmbH mit. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Halle werden in der AS Friedland auf die A38 in Richtung Göttingen bis zur AS Deiderode geleitet, fahren dort ab, um dann direkt wieder auf die A38 in Richtung Halle zu fahren.

red