Ein Kreuz im Eichsfeld erzählt eine besondere Geschichte und in Heiligenstadt wird zum Seniorentag eingeladen.

Besondere Angebote am Grenzlandweg stellt am Museumstag das Grenzlandmuseum in Teistungen vor. Dabei wurden neu gestaltete Informationstafeln präsentiert und eine ganz neue Informationsstele am ehemaligen Bahndamm zwischen Teistungen und Gerblingerode eingeweiht. Sie informiert über den historischen Standort eines Sandsteinkruzifixes.

Dieses wurde 1776 errichtet, um an die Siedlung Teistungenburg zu erinnern, dem Gründungsort des hiesigen Zisterzienserinnenklosters. Ende der 1950er Jahre wurde direkt am Kruzifix eine Grenzanlage zur weiteren Abriegelung des Grenzgebietes errichtet, sodass die Bevölkerung es nicht mehr erreichen konnte, so die Leiterin des Museums, Mira Keune. Nur das Kreuz ragte in den kommenden Jahren heraus, Sockel und Maueranlage wurden zugeschüttet.

Erst durch die Grenzöffnung 1989 wurde der Ort wieder zugänglich. Das Kruzifix, das sich in einem schlechten Zustand befand und sogar Einschusslöcher aufwies, legte der Heimat- und Verkehrsverein Teistungen wieder frei. 1992 konnte es restauriert und konserviert werden. 2015 zerstörte laut Keune jedoch ein umfallender Baum das Kruzifix bei einem Sturm. Einige Teile konnten danach restauriert werden, andere mussten rekonstruiert werden. Seitdem steht es vor der Hotel- und Freizeitanlage Teistungenburg.

„Ich kann mich noch gut an die Prozessionen erinnern, besonders die Markusprozession am 25. April”, sagt Ursula Apel, Jahrgang 1948 aus Teistungen, die bis in die 1950er Jahre mit Freunden am Kruzifix gespielt hat. Aus diesem Grund schlug sie dem Museumsverein vor, das Besucherleitsystem um eine Information zur Geschichte des Kreuzes zu erweitern.

Horst Dornieden, Vorsitzender des Grenzlandmuseums, kündigte nun für die Zukunft Spezialführungen zum Thema an.

Erinnerung an einen Pionier der Fotografie

Die Urania Eichsfeld lädt am Dienstag, 28. Mai, um 19 Uhr nach Gernrode zu einem Vortrag über Heinrich Ernemann ein, der auf den Tag genau vor 174 Jahren dort geboren wurde. An dem Abend geht es um das Leben und das Werk Ernemanns. Er war Unternehmer und Erfinder in der Foto- und Kinogeräteindustrie sowie Gründer der Ernemann-Werke AG in Dresden. Den Vortrag hält Gerhard Conrad im Mehrzweckraum der Gemeinde, Am Wasser 18. Interessenten sollten sich unter Telefon: 03605/546151 oder per E-Mail an urania@urania-eichsfeld.de anmelden.

Seniorentag mit vielen Informationen

Das Motto des diesjährigen Heiligenstädter Seniorentages am 1. Juni lautet „Der Weg zu einer barrierefreien Stadt“. Zu diesem laden die Stadt und der Seniorenbeirat alle Senioren der Stadt und der Ortsteile in die Stadthalle ein. Den Auftakt bildet ein ökumenischer Gottesdienst, danach erfolgt die Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), den Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Karlheinz Staufenbiel, und die Seniorenbeauftragte Janett Pfaff.

Der Hauptvortrag über den Weg zur barrierefreien Stadt hält Werner Buse. Er gibt das Ergebnis einer über mehrere Jahre laufenden Studie in Heiligenstadt wieder. Ferner geht es an dem Tag um die Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Ehegattenvertretung. Doch auch die Geselligkeit und die Gelegenheit zum Austausch sollen nicht zu kurz kommen. Für Unterhaltung sorgt zudem die Kindertanzgruppe des HCV. In der Pause können sich alle mit Kaffee und Kuchen stärken. Der Tag klingt mit einem gemütlichen Beisammensein und Musik aus.

