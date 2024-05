Eichsfeld. Beratungen für Unternehmer, freie Plätze für Austauschschüler, eine Spende für einen Förderverein und mehr. Hier gibt es Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp

Beratung zur Unternehmensnachfolge

Die Industrie- und Handelskammer Erfurt (IHK) bietet Beratungen zur Unternehmensnachfolge an. Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit im Rahmen einer Unternehmensnachfolge gehen wollen, aber auch Firmenchefs, die ihr Unternehmen an einen Nachfolger abgeben wollen, können sich von den kompetenten Vertretern des „Netzwerks Unternehmensnachfolge Nordthüringen“ (NUN) in Einzelgesprächen kostenfrei und unabhängig beraten lassen. Neben einer zertifizierten Steuerberaterin für Unternehmensnachfolge steht auch ein Vertreter eines Kreditinstituts für Finanzierungsfragen zur Seite. Der Beratersprechtag findet am Donnerstag, 13. Juni, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Regionalbüro Mühlhausen der IHK Erfurt in der Felchtaer Landstraße 1 in Mühlhausen statt. Eine vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 03631/90820 ist erforderlich.

Freie Plätze für Schüleraustausch

Der Internationale Austauschdienst veranstaltet in den Sommerferien „Das internationale Klassenzimmer“ in England. Es gibt noch einige freie Plätze für Schüler und Schülerinnen aus Heiligenstadt, um die sich nunmehr Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 18 Jahren bewerben können. Die Teilnehmer werden für zwei Wochen bei englischen Gastfamilien in Thanet wohnen, sodass sie den englischen Alltag richtig kennenlernen können.

An den Vormittagen findet ein Englischunterricht in der örtlichen Ferienschule mit Jungen und Mädchen aus anderen Ländern statt. Auf dem Freizeit-Programm stehen Sport, Badenachmittage am Strand und Ausflüge. Außerdem gibt es Exkursionen, beispielsweise nach London. Die Info-Unterlagen können sich Interessenten unverbindlich zusenden lassen, indem sie eine Mail an klassenzimmer@austauschdienst.de schreiben. Dabei bitte die Adresse sowie das Alter und die Klassenstufe angeben.

Zuwendung für Förderverein

Der Förderverein der Grundschule Berlingerode erhielt am Mittwoch eine Spende in Höhe von 1900 Euro. Die Zuwendung der Kreissparkasse Eichsfeld wurde für einen Teil der Anschaffung der neuen Schul-T-Shirts genutzt. Bereits im Jahr 2015 erhielt der Förderverein eine Spende der Bank.

Alles zum Thema Heilkräuter

Ein Kurs zum Thema heilender Pflanzen findet am Samstag, 8. Juni, von 14 bis 17.45 Uhr im Schaugarten der „KuhMuhne“ Schönhagen statt. Teilnehmer können Wissenswertes rund um unsere Gewürz- und Heilkräuter erfahren. Neben Anbau, Erntezeitpunkt, Trocknung und Lagerung werden auch Geschichte, gesundheitlicher Wert und der Gebrauch in der Küche erläutert.

Die Veranstaltung endet mit einem kleinen Kräuterimbiss. Geleitet wird der Kurs von Petra Hesse, Gärtnerin und Phytotherapeutin. Treffpunkt ist der Schaugarten am Dorfeingang. Parkmöglichkeiten gibt es im Dorf. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Interessenten erhalten weitere Informationen unter der Telefonnummer 03606/6504444 oder auf der Internetseite www.kvhs-eichsfeld.de, wo sie sich auch anmelden können.

Babys besser verstehen

Alle neugeborenen Babys nutzen ab der Geburt spezifische Laute, um ihre Grundbedürfnisse mitzuteilen: Hunger, Müdigkeit, Bauchschmerzen, Aufstoßen müssen und Unwohlsein. Eltern können in einem Kurs des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt lernen, das Weinen ihres Babys zu verstehen. Weniger Weinen bedeutet weniger Stress und mehr Schlaf, mehr Einbezug der Väter und damit einen idealen Start in eine glückliche Baby-Zeit ab dem ersten Lebenstag. Der Kurs findet am Dienstag, 28. Mai, von 9.30 bis 12 Uhr statt. Die Leitung hat Barbara Mößner. Die Teilnahme ist kostenfrei und wird von der AOK-Plus unter „Gemeinsam wachsen“ gefördert. Anmeldung: bis zwei Werktage vor dem jeweiligen Termin mittels Anmeldeformular unter www.zwergensprache.com/zwergensprache/moessner.php, barbara.moessner@babyzeichensprache.com oder unter Telefon: 0151/21225037.

Mehr Sterbefälle als Geburten

Im Landkreis Eichsfeld wurden im vergangenen Jahr 742 Geburten registriert. Dem gegenüber stehen 1333 Sterbefälle. Dies geht aus Zahlen des Thüringer Landesamts für Statistik hervor. Damit liegt der sogenannte Sterbefallüberschuss bei 591 und damit um 25 Fälle höher als 2022. Damals lag die Zahl der Geburten bei 740, die der Sterbefälle bei 1306.

