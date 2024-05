Eichsfeld. Bislang unbekannte Diebe haben es im Eichsfeld auf Pkw-Räder abgesehen. Wann der Diebstahl passierte, muss noch geklärt werden.

Dreiste und bislang noch unbekannte Diebe sind in Kalteneber im Stadtweg in den Keller eines Hauses eingedrungen und haben lange Finger gemacht. Als am Freiag gegen 14.30 Uhr die 64-jährige Geschädigte ihren Keller aufschloss, stellte sie fest, dass ihre vier dort gelagerten Sommerräder in der Größe 205/60 R16 H für ihren Pkw verschwunden waren. Der Wert des Beutegutes beläuft sich laut Polizei auf etwa 300 Euro. „Die Tatzeit für den Diebstahl konnte nicht genau eingegrenzt werden“, heißt es von den Beamten.

