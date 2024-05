Eichsfeld. Junge Eichsfelder reißen Leitpfosten heraus. Für sie endet eine abendliche „Wanderung“ mit Kontakt mit der Polizei.

Mit einem unerfreulichen Vorfall hat es im Eichsfeld am Samstagabend nicht nur die Polizei zu tun bekommen, auch einige Eltern dürften nicht erfreut sein. Zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr war eine Gruppe von neun männlichen Jugendlichen von Wüstheuterode nach Lenterode unterwegs. Dabei rissen sie sämtliche Leitpfosten aus der Verankerung und warfen diese in angrenzende Felder und Wiesen. Mehrere an Schutzplanken montierte Leitpfosten wurden einfach umgeknickt.

Weiterhin, so heißt es im Polizeibericht, hatten die Jugendlichen ein Wahlplakat abgerissen und mitgenommen, dieses dann aber unterwegs weggeworfen. Bei der Tat wurden sie von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei informierte. Die Beamten konnte die Personengruppe stellen. Durch die Polizei wurde Anzeige aufgenommen und die Eltern informiert. Über die Hälfte der Pfosten konnte nicht mehr eingesetzt werden. „Die Eltern der Jugendlichen dürften nicht erfreut über die anfallende Rechnung sein“, heißt es abschließend.

