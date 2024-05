Eichsfeld. In einem Eichsfeld-Dorf sind Langfinger erfolgreich. Die Polizei hat eine Vermutung, warum.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag gegen 1.40 Uhr, aus einer Garage in Geismar am Wilbicher Weg ein blaues Pedelec gestohlen. Das Pedelec der Marke Cube hat einen Wert von rund 6000 Euro. Wie die Polizei vermutet, gelangten die Diebe wahrscheinlich durch einen versteckten Schlüssel in das Objekt. Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03606 / 6510 oder direkt in der Polizeiinspektion Eichsfeld in Heiligenstadt, Petristraße 3.

Weitere Nachrichten aus dem Eichsfeld