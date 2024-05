Heiligenstadt. Partner von allen möglichen Einrichtungen im Eichsfeld haben ein regelmäßiges Treffen eingerichtet. Dabei geht es um die Gesundheit und die Minimierung von Infektionen für Patienten und mehr.

Im Vitalpark in Heiligenstadt hat jetzt in enger Kooperation zwischen dem Hygieneteam der Kurparkklinik und dem Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld der „Hygienestammtisch im Eichsfeld“ stattgefunden. Diese Veranstaltung brachte zahlreiche Gesundheitseinrichtungen zusammen, die ein starkes Interesse an Hygienethemen zeigen und den Austausch mit Experten auf diesem Gebiet suchen. Es geht um den Austausch und ein Netzwerk für eine gesündere Zukunft.

„Hygiene ist und bleibt ein brisantes Thema“, sagt Andrea Waldmann von der Kurparkklinik. Grundanliegen dieses regelmäßigen Treffens sei die Einhaltung der hygienischen Anforderungen im Arbeitsprozess und das vorbeugende Erkennen von Gefahrenstellen für Patienten, Rehabilitanden, Bewohner und Personal.

Andrea Pöcking vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz präsentierte aktuelle Daten und wichtige Informationen über Antibiotikaresistenzen und das MRE-Netzwerk (Multiresistente Erreger) in Thüringen. Sie wies auch auf die Vielzahl von Informationen und Schulungsmaterialien hin, die auf der Homepage des Thüringer Landesamts für Verbraucherschutz verfügbar sind, darunter auch das MRE-Netzwerk Thüringen. Besondere Aufmerksamkeit wurde auf die Herausforderungen und Maßnahmen zum Umgang mit multiresistenten Keimen in Krankenhäusern, Rehakliniken und Pflegeheimen gelegt.

Förderung von Austausch von Wissen und Erfahrung

Die anschließende Diskussion spannten sich vom obligatorischen MRSA-Aufnahmescreening in Krankenhäusern bis hin zu den Anstrengungen für erfolgreiche Sanierungsstrategien im Pflegeheim. Im Anschluss an das informative Programm bot sich den Teilnehmern die Gelegenheit, in einer entspannten Atmosphäre im Bistro Leineaue des Vitalparks bei Kaffee, Kuchen und herzhaften Häppchen weiter zu diskutieren und sich zu vernetzen.

„Es war eine äußerst bereichernde Veranstaltung, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen förderte“, kommentierte Petra Grebenstein, die Pflegedienstleiterin der Kurparkklinik und Organisatorin des Hygienestammtischs. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam einen Beitrag zu einer sicheren Gesundheitsversorgung leisten konnten.“

Für alle Gesundheitseinrichtungen, die Interesse an den behandelten Themen haben und sich im Hygienebereich weiter austauschen möchten, stehen die Ansprechpartner der Kurparkklinik und des Gesundheitsamts des Landkreises Eichsfeld gerne zur Verfügung. Die rege Beteiligung vieler Einrichtungen zeige die Dringlichkeit und Wichtigkeit dieses gemeinsamen Anliegens.

