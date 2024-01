Erfurt. Mehrere Tausend Menschen haben sich an einer Protestaktion gegen Rechtsextremismus in Erfurt beteiligt.

Zu der Aktion hatte ein Bündnis unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ aufgerufen. Auf dem Domplatz, dem größten Platz in der Thüringer Landeshauptstadt, trafen sich am Samstag junge und ältere Menschen, aber auch viele Familien mit Kindern, um gegen rechtsextreme Tendenzen in der Gesellschaft Position zu beziehen.

Die Polizei sprach wie die Organisatoren von mehreren Tausend Teilnehmern, die genaue Zahl wurde noch nicht genannt. „Wir dürfen nicht schweigen zu Deportationsplänen für Migranten und rechte Ideologie“, sagte eine Sprecherin des Bündnisse. Es gehe um ein antifaschistisches, solidarisches und weltoffenes Thüringen.

Demonstrationszug durch Innenstadt

Teilnehmer hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie „Nie wieder Faschismus“, „Sozialpolitik statt Nationalismus“, „Für eine solidarische Gesellschaft! Gegen Nazis und Rassisten“ oder „Stoppt die AfD“. Im Anschluss an die Kundgebung setzte sich ein Demonstrationszug durch die Erfurter Innenstadt in Bewegung. Polizei und Verkehrsbetriebe rechnen mit Verkehrseinschränkungen.

Vorausgegangen waren in dieser Woche ähnliche Demonstrationen unter anderem in Gera und Jena mit einigen Tausend Teilnehmern sowie in einer Reihe anderer deutscher Städte. Sie sind eine Reaktion auf das bekannt gewordene Treffen radikal rechter Kreise mit AfD-Funktionären und einem führenden Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Potsdam.

Seit Bekanntwerden des Treffens, bei dem es auch um Pläne für die massenhafte Ausweisung von Migranten ging, haben sich in zahlreichen Städten in Deutschland Demonstrationen gegen die AfD formiert.

