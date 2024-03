Erfurt. Eine Gewalttat in der Schmidtstedter Straße sorgt für Aufsehen. Mittlerweile gibt es weitere Erkenntnisse.

Nach einer Messerstecherei in der Erfurter Innenstadt ist gegen den mutmaßlichen Angreifer Haftbefehl erlassen worden. Der 35-Jährige hatte sich kurze Zeit nach der Tat am Mittwoch bei der Polizei gestellt. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sitzt er nach Auskunft der Polizei in Untersuchungshaft.

Am frühen Mittwochnachmittag (28. Februar) wurde ein 36-jähriger Mann in der Schmidtstedter Straße nach einem Streit durch Stichverletzungen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, der mutmaßliche Täter war zunächst geflohen. Noch während der Fahndung suchte er jedoch eine Polizeidienststelle auf, um selbst Anzeige zu erstatten.

Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Messer gehandelt haben, auch das war zunächst unklar. Laut Augenzeugen soll es sich um einen Streit in der Drogenszene gehandelt haben. Die Polizei macht dazu keine Angaben.

dpa/red