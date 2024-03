Erfurt. Schwierig zu handhaben sind die Dinge, mit denen sich junge Erfurter gerade im Stadtmuseum beschäftigen. Welche Termine auch in den Terminkalender passen.

Mit „Schwierigen Typen“ im Stadtmuseum

Das Stadtmuseum Erfurt lädt am eintrittsfreien Dienstag, 2. April, um 16 Uhr zu einer Finissage in die Ausstellung „Schwierige Typen“ ein. Die alte Saline, der Wasserturm des ehemaligen Schlachthofes, die Rundhäuser am Nordstrand oder ein abgesperrter Fußgängertunnel sind „Leergut“, das offensichtlich keiner haben will. Diese und weitere elf Bauwerke werden in der Ausstellung von Architekturstudierenden der Fachhochschule Erfurt als schlummernde Ressourcen der Stadt präsentiert.

Während der Finissage besteht die Möglichkeit mit den beteiligten Studierenden und Lehrenden der FH Erfurt ins Gespräch zu kommen.

Von den Ursprüngen der Bibliotheken in Deutschland

Die Hauptbibliothek am Domplatz lädt am 3. April zur Eröffnung der Vitrinen-Ausstellung zum Thema „Die Geburtsstunde öffentlicher Bibliotheken und städtischer Schulen“ ein. Vor 500 Jahren veröffentlichte Martin Luther einen Aufruf an die Ratsherren aller Städte im deutschen Sprachraum, christliche Schulen zu errichten. Diesem historischen Ereignis widmet sich die Schau, die von Ramona Thierfelder, Mitarbeiterin der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, konzipiert wurde. Besucht werden kann die Ausstellungen im Laufe der regulären Öffnungszeiten.

Theaterabend mitt Zauberei und Musik

Nach rund drei Jahrzehnten Theater stellt sich der Schauspieler Tom Quaas den Fragen: „Was habe ich bisher gespielt? Was würde ich gern noch spielen?“. Dabei schweift er am 31. Mai im Alten Schauspielhaus durch seine bisherigen Rollen, die sein Spiel auf den Bühnen des Staatsschauspiel Dresden, des Deutschen Theaters Berlin, dem Societaetstheater Dresden und seinen eigenen Produktionen bei den Batzdorfer Pfingstfestspielen prägten.

Spielereien, Zaubereien und Musik will die Cellistin Ekaterina Gorynina (Dresdener Staatsschauspiel) in begleitendem Rahmen bieten. Das Programm beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro.