Erfurt. Zum Krämerbrückenfest gibt es stets eine Kunst-Installation. Dieses Jahr kann jeder, der möchte, sich mit einem kleinen, selbst gefertigten Anteil beteiligen. Wir erklären wie.

Die Landeshauptstadt Erfurt lädt seit 1975 jedes Jahr zum Krämerbrückenfest ein. Seit 2014 wird das Wahrzeichen Erfurts im Rahmen des Festes jedes Jahr mit einer Kunstaktion in Szene gesetzt: einer Kunstinstallation. In diesem Jahr sind die Einwohner aufgerufen, sich aktiv an der Entstehung der Installation zu beteiligen.

Architekt mit Idee für diesjähriges Kunstprojekt zum Stadtfest

In diesem Jahr gingen bis zum Bewerbungsschluss Ende Februar 20 Bewerbungen von Kunstschaffenden und Kreativen aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland ein, berichtet die Stadtverwaltung. Nach einer Probehängung entschied sich die Jury dann für den Vorschlag von Lars Bucki, Absolvent der Fachhochschule Erfurt, Fachbereich Architektur und Inhaber des Architekturmodellbauateliers „Objects“ in Erfurt. Seine Konzeptidee „1000 Kraniche“ nimmt Bezug auf den Kranich als Symbol für eine Welt in Frieden. Kraniche gehören wohl zu den bekanntesten Zugvögeln und gelten weltweit als Symbol für Frieden, Weisheit und Glück. Zu großer Bekanntheit gelangte der Kranich-Mythos indes durch die beiden Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki am 6. August und 9. August 1945 und das Schicksal der Schülerin Sadako Sasaki.

Symbolkraft der Kraniche für eine friedliche Welt

„In Anbetracht der derzeitigen weltpolitischen Lage“, so Initiator und Ideengeber Lars Bucki, „die von Gewaltausbrüchen und militärischen Auseinandersetzungen geprägt ist, sei es im Nahen Osten, dem Jemen und der Ukraine, liegt es nahe, ein Zeichen für Frieden zu setzen.“ Das soll in Form der künstlerischen Installation unter dem Motto „1000 Kraniche als Symbol für eine Welt in Frieden“ anlässlich des diesjährigen Krämerbrückenfestes geschehen. „Und hier möchte ich“, so Bucki, „bei aller Begeisterung und Freude über das Ereignis, darauf aufmerksam zu machen, dass wir Verantwortung tragen – Verantwortung für den Frieden.“

Mitmach-Projekt für die Erfurter Bürgerschaft

Die geplante Installation ist bewusst als Mitmach-Projekt gedacht. Dazu werden im Vorfeld an interessierte Bürgerinnen und Bürger, in Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Altersheimen und gemeinnützigen Einrichtungen geeignete Papierbögen verteilt. Diese können dann individuell farbig bemalt oder mit persönlichen Wünschen und Widmungen versehen werden. Im Anschluss sollen die kreativ gestalteten und unterschiedlich großen Papierbögen zu klassischen Origami-Kranichen gefaltet werden. Die mehr als 1000 auf diesem Wege entstandenen Papierkraniche werden dann als Installation über der Krämerbrücke schweben.

Wer als Privatperson, Gruppe, Firma, Schulklasse, etc. bereit ist, bis zum 26. Mai 2024 eigene Kraniche zu gestalten und zu falten und somit selbst Teil der diesjährigen Installation zu werden, kann sich per E-Mail an info@objects-online.de oder unter 0172 34 86 320 bei Lars Bucki melden und erhält das sogenannte Steinpapier und eine Faltanleitung.

Mehr Informationen unter: www.erfurt.de/kraemerbrueckeninstallation

