Erfurt. Wer am Feiertag Straßenbahn fahren will, muss sich auf Umleitungen einstellen. Wie die Erfurter trotz Demo ans Ziel kommen.

kkroe

Wie in den Vorjahren gestaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund anlässlich des 1. Mai ein Familienfest auf dem Anger. Dafür wird der Bereich des Neuen Angerbrunnnes großräumig abgesperrt. Wie die Evag mitteilt, kommt es daher zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr zu Änderungen im Stadtbahnverkehr. Die Straßenbahnlinien 1 und 5 fahren vom Rieth/Zoopark kommend über das Stadtmuseum zum Ringelberg und zurück. Die Linie 4 fährt von Bindersleben/Hauptfriedhof über den Brühler Garten zur Ersatzhaltestelle Lange Brücke.

Erfurter sollten Gothaer Platz zum Umsteigen nutzen

Wer zum Anger muss, sollte laut Auskunft der Evag am Gothaer Platz in die Linie 2 umsteigen. Die Haltestellen Angerbrunnen und Hirschgarten können in angegebenen Zeitraum nicht bedient werden. Die Linie 6 verkehrt von Rieth kommend ab Kaffeetrichter im Wechsel zur Thüringenhalle/Steigerstraße.

Über die veränderten Fahrzeiten wird in der Fahrplanauskunft informiert.

