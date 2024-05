Erfurt. Durch einen Brand ist eine Scheune in Erfurt komplett zerstört worden. Außerdem löste ein Mann auf dem Anger einen Polizeieinsatz aus. Die Meldungen im Überblick.

Hoher Schaden bei Scheunenbrand

Dienstagabend kamen Polizei und Feuerwehr in Gispersleben zum Einsatz. Über den Notruf war der Brand einer Scheune gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, war diese aus noch ungeklärter Ursache gegen 17.30 Uhr in Flammen aufgegangen. Dem Eigentümer gelang es noch, einen Traktor aus dem brennenden Gebäude zu retten. Mehrere Kleinmaschinen, ein Auto und zwei Traktoren fielen dem Feuer allerdings zum Opfer. Die Scheune wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro beziffert.

Mann leistet Widerstand: Anzeigen und Platzverweis

Ein Mann leistete am Mittwochnachmittag in Erfurt Widerstand gegen die Polizei. Am Anger waren Beamte darauf aufmerksam geworden, wie der 37-Jährige zwischen zwei Triebwagen einer haltenden Straßenbahn kletterte. Dabei bugsierte er den Angaben zufolge nicht nur sein Fahrrad über die Kupplung, sondern zog auch seinen Hund gewaltsam mit sich. Als die Polizisten ihn zur Rede stellten, beleidigte er die Einsatzkräfte und stieß einen Beamten gegen den Oberkörper. Als der 37-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt wurde, leistete er Widerstand. Mit Strafanzeigen und einem Platzverweis im Gepäck durfte er seinen Weg schließlich fortsetzen.

Diebstahl im Gartenbauzentrum

Mittwochvormittag gelang zwei Dieben mit grünem Daumen die Flucht. Die beiden Unbekannten waren in ein Gartenbauzentrum in Erfurt eingebrochen. Als sie damit beschäftigt waren, eine Topfpflanze zu stehlen, wurden sie von einem Mitarbeiter überrascht. Dieser versuchte, einen der Diebe festzuhalten, wurde allerdings von beiden angegriffen und leicht verletzt. Anschließend flohen die beiden Einbrecher. Mit dabei hatten sie die Topfpflanze im Wert von 20 Euro. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und räuberischen Diebstahls.

