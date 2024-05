Erfurt. Was brannte auf dem Domplatz? Was suchten Scharen von Motorradfahrern in Erfurt? Wo können die Erfurter ihren Müll loswerden? Wir haben die Gesprächsthemen der Woche kurz und knapp zusammengefasst.

Montag: Bewegender Abschied von der Berufsfeuerwehr Erfurt

Am Montag Ralf Schwerin und sein Kollege Stefan Balven in einer Zeremonie auf der Nordwache in den Ruhestand verabschiedet. Nach fast 30 gemeinsamen Jahren. „Wir haben auch Glück, dass wir gemeinsam gehen können.“ Die beiden lernten sich bei der Verbeamtungsfeier 1995 kennen. Sie sind grundverschieden, wussten aber jederzeit, dass sie sich aufeinander verlassen können.

Dienstag: Hexen sind für einen Brand auf dem Domplatz verantwortlich

Hexen- und Teufelsspektakel rund um das Maifeuer auf dem Erfurter Domplatz. © Funke Medien Thüringen | Marco Schmidt

Die Hexen und Teufel gaben sich längst noch nicht geschlagen und versuchten, mit einem höllischen Spektakel in der Walpurgisnacht letztmalig den Sieg des Frühlings zu verhindern. Mit Schall, Rauch und mystischen Klängen begann das

, das mit dem Entzünden des Maifeuers seinen Höhepunkt erreichte.

Mittwoch: Bikerausfahrt in Erfurt – Mehr als 50 Fotos von Harley, MZ und Co.

Tausend Motorradfahrer trafen sich zur gemeinsamen Bikerausfahrt. © Funke Medien Thüringen | Kathleen Kröger

Die schwarzen Reste des Maifeuers sind noch nicht weggeräumt, schon beanspruchen die nächsten den Domplatz für sich. Wie die liebgewonnene Tradition es will, versammelten sich auch an diesem 1. Mai die Motorradfreunde aus Erfurt und Umgebung, um die Maschinen gemeinsam ein wenig auf Tempo zu bringen. So viele Maschinen wie lange nicht kamen am Mittwoch zur Bikerausfahrt auf den Domplatz. Von hier aus ging es über die Dörfer nach Gotha-Boxberg.

Donnerstag: Neuer Wertstoffhof eröffnet

Erhard Oxfart vom Wiesenhügel entsorgt seinen Buchsbaum im neuen Wertstoffhof. Er ist bei der Eröffnung am 2. Mai der erste Nutzer. © Funke Medien Thüringen | Holger Wetzel

Der neue, innerhalb von zehn Monaten entstandene Wertstoffhof, befindet sich am Urbicher Kreuz, kurz vor der Einfahrt zum Evag-Betriebshof. Er ersetzt die Abgabestelle an der Deponie in Schwerborn, wo ab sofort nur noch gebührenpflichtige Abfälle wie Bauabfälle, Reifen oder gewerbliche Grünabfälle entsorgt werden können.

Freitag: Radfahrerin im Erfurter Steigerwald schwer verletzt

Das SHRT-Team, also die „spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen“, war im Steigerwald im Einsatz. © Anja Derowski | Anja Derowski

Im Steigerwald verunglückte eine Frau in Erfurt schwer. Die 32-Jährige war mit ihrem Fahrrad eine Downhill-Strecke hinuntergefahren. Laut Polizei verlor die Radsportlerin aus unbekannten Gründen bei der Abfahrt die Kontrolle und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Aufgrund des unwegsamen Geländes konnte der Rettungswagen nicht zur Verunglückten gelangen. Es wurde die Höhenrettung der Erfurter Berufsfeuerwehr nachgefordert.