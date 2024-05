Erfurt. Im Theater sinkt erneut die Titanic, es geht um Gefahren der KI, Singen rund um Pfingsten und um den mysteriösen Tod eines Fußballers - all das und mehr gibt es in den Nachrichten aus Erfurt.

Filmmusik im Konzert: Von Titanic über Arielle bis Fluch der Karibik

„Unter dem Meer“ heißt das Filmmusikkonzert für die ganze Familie im Theater Erfurt. Wie klingt der Soundtrack, wenn es im Kino aufs Meer geht? Düster, laut, monumental oder auch mal verdächtig leise, wie die Ruhe vor dem Sturm? Mit Hits von Fluch der Karibik bis Titanic verlässt das Philharmonische Orchester Erfurt den Konzertsaal, reist ins Offene und schwelgt in cineastischen Erinnerungen, die unter die Haut gehen. Stars wie Arielle und Nemo dürfen dabei nicht zu kurz kommen, und ein kleiner Besuch im Aquarium ist auch nicht ausgeschlossen. Dirigent ist Stefano Cascioli, die Filmmusik-Konzerte gibt es am Mittwoch, 15. Mai, um 20 Uhr und am Donnerstag, 16. Mai, um 11 Uhr im Großen Haus. Weitere Informationen: www.theater-erfurt.de

Ringvorlesung: „KI – Entwicklungspfade in der Demokratie“

Unter dem Titel „Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz“ laden die Erfurter Hochschulen in Kooperation mit der Stadt Erfurt im Sommersemester 2024 alle Interessierten erstmals zu einer gemeinsamen öffentlichen Ringvorlesung ein. Der nächste Vortrag ist am Dienstag, 14. Mai. Darin spricht Thorsten Thiel von der Universität Erfurt über „KI – Entwicklungspfade in der Demokratie“. Welche Effekte hat die Verbreitung von KI auf die Struktur und Dynamik demokratischer Öffentlichkeit? Welche Möglichkeiten und Risiken ergeben sich für demokratisches Regieren? Und inwiefern verändert sich die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern? Darum soll es in diesem Vortrag gehen. Die Veranstaltung beginnt um 18.15 Uhr im Rathausfestsaal, der Eintritt ist frei.

„Der mysteriöse Tod des Fußballers Lutz Eigendorf“

Bis heute gehört der Unfall des Fußballers und früheren DDR‑Nationalspielers Lutz Eigendorf zu den spektakulärsten und bis heute nicht komplett aufgeklärten Todesfällen im Sport während der deutschen Teilung. Am 5. März 1983 prallte der vier Jahre zuvor aus der DDR geflüchtete Bundesliga-Profi Lutz Eigendorf (Eintracht Braunschweig) mit seinem Auto an einen Baum und verstarb zwei Tage später. Indizien deuteten darauf hin, dass die DDR-Staatssicherheit an diesem Unfall beteiligt war. In der DDR hatte Eigendorf beim Stasi-Club BFC Dynamo gespielt, dessen oberster Chef Erich Mielke der Minister für Staatssicherheit war. Der Thüringer Journalist Thomas Purschke zeigt in seinem multimedialen Vortrag am Donnerstag, 20. Juni, ab 17 Uhr in der Reihe „Stasi-Akte spezial“ im Petersberg Haus 19 viele Hintergründe zum Fall Eigendorf auf und steht im Anschluss zur Diskussion mit dem Publikum bereit. Vorab findet um 16 Uhr eine Führung durch die Karteiräume und das Archiv statt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich.

Traditionelles Pfingstsingen auf der Sängerwiese

Zum traditionellen Pfingstsingen lädt der Erfurter Männerchor 1890 am Sonntag, 19. Mai, ab 10 Uhr auf die Sängerwiese im Steigerwald ein. Das Programm verspricht bekanntes und neues Repertoire, auch das „Offene Singen“ wird in diesem Konzert unter Leitung von Christian Wolf nicht fehlen.

Konzert mit Frühlingsliedern mit Mechoria

Noch einmal in diesem Frühjahr lädt der Frauenkammerchor Mechoria am kommenden Mittwoch, 15. Mai, um 19 Uhr zu einem Chorkonzert mit den schönsten Frühlingsliedern in die sehenswerte barocke Cruciskirche am Klostergang/ Karl-Marx-Platz ein. Unter dem Motto „Komm holder Lenz“ erklingt unter der Leitung von Andreas Korn Musik unter anderem von Joseph Haydn, Fanny Hensel, Johannes Brahms, Josef Frühjahr Gabriel Rheinberger und anderen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Lesung und Gespräch zur Ukraine in Europa

„Die Ukraine in Europa – Traum und Trauma einer Nation“ sind Lesung und Gespräch mit Franziska Davies von der Ludwig-Maximilians-Universität München überschrieben am Mittwoch, 22. Mai, um 18 Uhr im Europäischen Informations-Zentrum, Anger 39 (Eingang über Neuwerkstraße). Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail an eiz@tsk.thueringen.de oder unter 0361/573218960.

