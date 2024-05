Erfurt. Die Sängerin und Rapperin ist nicht aus den deutschen Charts wegzudenken. Wann sie mit ihrer Arena-Tour auch die Halle in Erfurt voll machen will.

Ihr Hit „Wildberry Lillet“ hat bereits stattliche 32 Millionen Aufrufe auf der Video-Plattform YouTube. Nach einer kleinen Pause kommt Nina Chuba „gut ausgeruht und gefährlich“ wieder zurück an die Chartspitze - und auch nach Erfurt. Denn auch die Messehalle steht am 24. Oktober auf dem Plan ihrer Arena-Tour. Dabei werden die Fans auch den neuen Hit „Nina“ hören, in dem sie ihren großen Erfolg als Newcomerin singt.

Sängerin schaffte 2022 den Durchbruch in die Charts

Die Sängerin ist für Einige auch nicht ganz unbekannt: So spielte die gebürtige Hamburgerin zuerst in der Kinderserie „Die Pfefferkörner“ mit und hatte auch bei „Notruf Hafenkante“ im Fernsehen zu sehen. Seit 2018 ist sie im Musikbusiness aktiv. Mit „Wildberry Lillet“ gelang ihr 2022 der Durchbruch.

Nina Chuba Arena Tour 2025 in der Messehalle Erfurt. 24. Oktober 2025 ab 19.30 Uhr.Tickets gibt es im TicketShop Thüringen.

