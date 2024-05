Erfurt. Fahrräder aus den Bestand des Erfurter Fundbüro wurden im Bürgeramt in einer Auktion versteigert. Gebote starteten ab zwei Euro.

Im Erfurter Bürgeramt spielten sich am Mittwochnachmittag spannende Szenen ab. Schlag auf Schlag gingen aus dem Publikum die Gebote zur öffentlich berufenen Auktionatorin Christiane Bernuth. „Zum ersten, zum zweiten und zum dritten!“ erklang dann ihre Stimme zurück. Trotz regnerischen Wetters kamen viele Bieter auf den Parkplatz in der Bürgermeister-Wagner-Straße, um bei der letzten öffentlichen Auktion in Präsenz der Stadt Erfurt dabei zu sein. Hier wurden über zweihundert Fahrräder und ein Elektroroller unter den Hammer gebracht. Für schmales Geld konnte man so manchen Schnapper aus dem Bestand des Fundbüros mit nach Hause nehmen. Zukünftig werden die Auktion nur noch online stattfinden.

