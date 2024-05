Erfurt. Es soll die zweite große Demonstration gegen Rechts in Erfurt dieses Jahr werden. Wo überall das Geschehen für Autofahrer und Passanten zu spüren ist.

Am Tag vor der Kommunalwahl wird es in der Erfurter Innenstadt noch einmal eine Demonstration geben. Wie die Polizei am Freitag meldet, werden dazu in der Erfurter Innenstadt rund 6000 Teilnehmern erwartet. Ab 13 Uhr sei daher im Bereich vor allem zwischen Hauptbahnhof, Anger und Ring mit erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und beim Nahverkehr zu rechnen.

Polizei will störungsfreien Ablauf der Demonstration gewährleisten

Die Thüringer Polizei schütze, wie sie dazu erklärt die Grundrechte der Versammlungsfreiheit und der freien Meinungsäußerung und treffe die erforderlichen Maßnahmen, „um einen friedlichen und störungsfreien Verlauf der Versammlung zu gewährleisten“. Aufgrund der Versammlung werde es bis 17 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Schwerpunkte bilden hierbei der Willy-Brandt-Platz, die Bahnhofstraße, den Anger und den Juri-Gagarin-Ring. Die Polizei bittet um Verständnis, dass präzise Aussagen zu Zeiten und Orten der Sperrungen nicht möglich seien.

Eigentlicher Demo-Zug startet auf dem Juri-Gagarin-Ring

Das Auf die Plätze-Bündnis Erfurt hat zu einer Kundgebung unter dem Motto „Es bleibt nur eine Wahl – Verhindert Nazis kommunal“ aufgerufen. Ab 14 Uhr starte die reguläre und angemeldete Demonstration auf dem Juri-Gagarin-Ring auf der Höhe des Haus der sozialen Dienste. Laut Mitteilung des Bündnisses würde sich bereits ab 13 Uhr eine Zubringer-Demonstration vom Erfurter Hauptbahnhof zum eigentlich Start bewegen.

