Erfurt. Der Comicpark ist inzwischen einer der bundesweit geachteten Treffs der Cosplay-Szene. Was die frühen Besucher am Egapark erleben.

Wer um 10 Uhr den Egapark-Parkplatz ansteuert ist zu spät. Alle Flächen sind belegt. Zwischen den Autos verwandeln sich einfache Männer, Frauen und Kinder in bunte Phantasiegestalten. Es ist Comicpark auf der Ega.

Gäste reisen aus gesamten Bundesgebiet an

Die Kennzeichen zeigen schon, das Event der Cosplay- und Manga-Szene Deutschlands hat Erfurt fest auf dem Terminkalender. So ist etwa Lara aus der Nähe von Magdeburg angereist. Allein und wird sich dann auf dem Gelände des großen Gartens mit Freunden treffen. „Man kennt sich ja in der Szene.“ Zu übersehen wird sie nicht sein. Als „Hatsune Miku“ hat sie sich überaus kunstvoll und detailreich gekleidet.

Zu erleben gibt es am ganzen Wochenende viel. Walking-Acs, Influencer zwischen den Massen, Live-Musik und natürlich das große Schaulaufen der Besucher.

Als der erste Parkplatz voll ist, stauen sich die Autos auch auf der Gothaer Straße. © Funke Medien Thüringen | Casjen Carl

Nach zehn wurde es auch auf der Gothaer Straße schon eng, denn der Überlauf an fahrzeugen vom Ega-Parkplatz machte sich auf die Suche nach anderen Stellplätzen. Auch wenn auf dem Platz immer wieder mal was frei wurde. Von den Eltern-Shuttles, die ihren bunt bunt-verrückten Nachwuchs nach dem Umkleiden in Erfurts größter Garderobe nur vor dem Eingang abwarfen.

