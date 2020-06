Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Priesterseminar steht möglicherweise vor dem Aus

Das Priesterseminar in der Thüringer Landeshauptstadt steht möglicherweise vor gravierenden Veränderungen seiner Ausbildungsstruktur. Wie die deutsche Bischofskonferenz mitteilte, habe man sich in einer Arbeitsgruppe in einem mehrmonatigen geistlichen Prozess mit der Qualitätssicherung der Priesterausbildung in Deutschland befasst. Die Ergebnisse wurde am Dienstag den Bischöfen vorgetragen. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet.

Mit dem Bericht reagiert die Bischofskonferenz auf die niedrigen Kandidatenzahlen in den derzeitigen Ausbildungsstätten. In dem Bericht heißt es, dass die ganzheitliche Ausbildung von Kandidaten für das Priestertum hinreichend große Lerngruppen und Ausbilder in Vollzeit erfordere, aber auch akademische Orte, die eine gemeinsame Ausbildung aller pastoralen Dienste gestatten. Dafür werde nun eine Gewichtung der Ausbildungsstandorte vorgenommen.

Künftige Studienorte wohl nur noch München, Münster und Mainz

Als künftige Studienorte für die Priesterausbildung werden München, Münster und Mainz vorgeschlagen. In Erfurt sollen in Kooperation mit Paderborn, Rottenburg-Stuttgart und einen für Bayern noch festzulegenden Standort Pastoralkurse stattfinden. Dabei handelt es sich um die unmittelbare und meist zweijährige Vorbereitung der Seminaristen auf die Priesterweihe im Anschluss an das Theologiestudium.

Die bundesweite Ausbildung Spätberufener ohne akademischen Abschluss übernimmt das Studienhaus auf Burg Lantershofen (Rheinland-Pfalz).

Das Papier sei Grundlage für weitere Diskussionen und Überlegungen, heißt es. Die Zahl der Priesterweihen in der deutschen katholischen Kirche hat sich seit Jahren auf einem niedrigen Niveau eingependelt: 2018 waren es insgesamt 60 in den 27 Bistümern.

Erfurter Priesterseminar bildet seit 1952 Priester aus

Das Erfurter Priesterseminar wurde 1952 auf Initiative der Ordinarien Berlin, Meißen, Fulda, Paderborn, Osnabrück, Würzburg und Breslau hin gegründet, die für die Katholiken in Ostdeutschland zuständig waren. Bislang dauerte das Studium acht Jahre und schloss neben dem abschließenden Pastoralkurs eine einjährige Lebens-, Glaubens- und Sprachschule (Propädeutikum) sowie eine fünfjährige Studienphase ein.

Für die theologische Ausbildung ist das Seminar eng verbunden mit der Katholischen Theologie an der Uni Erfurt. Zu den Konsequenzen für den Standort Erfurt war aus dem Bistum zunächst nichts zu erfahren.