Kinderreisepass hat bald ausgedient

Anträge auf Personalausweis oder Reisepass möglich

Für Auslandsreisen benötigen Kinder von Geburt an ein eigenes Ausweisdokument, für manche Reiseziele ist ein eigener Reisepass vorgeschrieben. Der Kinderreisepass war ein Reisedokument für Kinder unter 12 Jahren. Der Gesetzgeber hat im Oktober 2023 unter anderem beschlossen, dass Kinderreisepässe nur noch bis zum 31. Dezember 2023 beantragt werden dürfen.

Wie die Stadtverwaltung Gotha weiter mitteilt, bleiben bereits ausgestellte Kinderreisepässe grundsätzlich bis maximal zum aufgedruckten Gültigkeitsdatum gültig. Seit Jahresbeginn können Kinder auf Antrag einen Personalausweis oder Reisepass ausgestellt erhalten, heißt es weiter. Mit Vollendung des 10. Lebensjahres muss ein Kind den Antrag selbst unterschreiben. Auch jüngere Kinder können den Antrag selbst unterschreiben, wenn sie mindestens sechs Jahre alt sind.

Unabhängig vom Alter muss das Kind selbst bei der Beantragung von Dokumenten in der Passbehörde anwesend sein. Zur Beantragung sind einige Unterlagen mitzubringen, wie z.B. die Geburtsurkunde im Original und ein aktuelles biometrisches Lichtbild des Kindes. Zudem sind für Kleinkinder und Säuglinge geringfügige Ausnahmen von

den Anforderungen möglich.

Mehr Informationen: www.gotha.de

Gotha gegen neue Oberzentren

Die Stadt Gotha will eine kritische und ablehnende Haltung zur Änderung des Landesentwicklungsprogramms vorlegen. Das Land Thüringen plane zu den bestehenden Oberzentren in Thüringen Erfurt, Jena, Gera, weitere Oberzentren in Eisenach, dem ehemaligen Bezirk Suhl und in Nordhausen auszuweisen. Dagegen wehren sich Gotha und Mühlhausen, aber auch andere Regionen, teilt das Gothaer Rathaus weiter mit. Man befürchtet unter anderem finanzielle Nachteile.

Neue Tauschbörse der Volkshochschule

Noch freie Plätze für das neue Semester. Kursleiter gesucht

Eine Saatgut- und Pflanzen-Tauschbörse unter dem Motto „Regional und nachhaltig“ gibt es erstmals an der Kreisvolkshochschule Gotha. Wie Leiterin Heike Strumpf mitteilt, gibt es zuerst einen kurzen Vortrag zum Thema „Beginn des Gartenjahres“. „Danach kommen wir miteinander ins Gespräch und tauschen Saatgut, Knollen und Stecklinge von Zimmerpflanzen, Kräutern, Gewürzen, Stauden, Sukkulenten oder Balkonpflanzen“, so Heike Strumpf weiter. Teilnehmer können mitbringen, was sie übrig haben und weitergeben möchten. „Erhaschen Sie selbst die eine oder andere Rarität.“

In diesem Sinne und mit dem Gedanken des nachhaltigen Gärtnerns sind Interessierte zur Saatgut- und Pflanzen-Tauschbörse am Samstag, den 2. März, um 14 Uhr in die Waltershäuser Straße 136 eingeladen. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

Für diese Kurse gibt es noch freie Plätze: Malen und Zeichnen am Dienstag, Schnitzen im skandinavischen Stil, Taiji-Qigong - die 15 Ausdrucksformen und Pilates Übungskurs. Außerdem sind Anmeldungen noch möglich für: Englisch für Einsteiger, Englisch zur Auffrischung und für die Reise, Französisch für den Einstieg sowie für die Ausbildung zum Gästeführer der Stadt Gotha.

Anmeldungen sind bis 16. Februar online auf www.kvhs-gotha.de oder in der Geschäftsstelle in der Waltershäuser Straße 136 zu den Sprechzeiten möglich. Das Semester beginnt am 26. Februar.

Außerdem ist die Kreisvolkshochschule auf der Suche nach Kursleitern für Sprachen, vor allem Spanisch und Deutsch als Zweitsprache. Kursleiter werden auch für Bewegungstraining, Entspannung und Yoga sowie EDV und Smartphones gesucht.

Neuer Gräfenhainer Kindergarten wird eingeweiht

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist es am 1. März so weit: Der neue Gräfenhainer Kindergarten kann eingeweiht werden. Wie die Stadtverwaltung Ohrdruf weiter mitteilt, laden Ohrdrufs Bürgermeister Stefan Schambach (SPD), Ortsteilbürgermeister von Gräfenhain Jan Straßenmeier (parteilos), der Stadt- und Ortsteilrat, der Förderverein Kita 1888 e.V. und natürlich das Team des Kindergartens ein. Der Tag der offenen Tür und das Einweihungsfest des Kindergartens finden am 1. März ab 14.30 Uhr im Kindergarten Gräfenhain, Wiesenstraße, statt. Für Speis und Trank ist gesorgt, heißt es weiter.

Nach dem Tag der offenen Tür wird der Kindergarten noch einmal gründlich gereinigt, bevor mit vereinten Kräften der Umzug von der alten in die neue Einrichtung stattfindet.

Neue Genussfahrten mit der Straßenbahn

Für Liebhaber feiner Tropfen und kultureller Geschichten

Im Oktober fand mit der „Fahrt im Rollenden Weinberg“ erstmals eine „Genussfahrt“ mit der Thüringerwaldbahn statt. Nun wird die Reihe dieser Fahrten fortgesetzt, die Liebhaber feiner Tropfen und kultureller Geschichten gleichermaßen anspricht. Am Samstag, dem 24. Februar, präsentiert die Kultourstadt Gotha mit „Edle Brände, feine Geiste“ eine Zusammenarbeit mit der Destille Erfurt. Von 14 bis 17 Uhr können die Teilnehmer auf der Strecke vom Gothaer Hauptbahnhof in den Thüringer Wald und zurück eine Verkostung ausgewählter Spirituosen genießen. Dabei werden nicht nur Brände und Geiste präsentiert, sondern auch Einblicke in die Kunst der Destillation und Lagerung gegeben.

Die zweite „Genussfahrt“ findet zur Walpurgisnacht am 30. April von 19 bis 21 Uhr statt. Unter dem Motto „Vom Würzwein zum Teufelswein“ werden von der Weinmanufaktur Erfurt Weine aus verschiedenen Regionen verkostet. Die Fahrgäste können Bräuche und kleine Speisen zur Nacht der Nächte genießen – gerne auch passend kostümiert.

Treffpunkt für die „Genussfahrten“ ist die Sonderwagenhaltestelle in der Bahnhofstraße Gotha. Die Tickets sind im Vorverkauf im Geschäft „Gotha adelt – Tourist-Information und Shop“ am Hauptmarkt 40 erhältlich.

