Gotha/Bremen. Die Polizei fahndet seit über vier Wochen nach einem Elfjährigen und sucht nun Zeugen in Gotha. Das Kind wird mittlerweile in einem anderen Bundesland vermutet.

Seit über vier Wochen sucht die Polizei einen Jungen, der aus dem Helios Klinikum verschwunden ist. Trotz umfassender Suchmaßnahmen konnte der Elfjährige bisher nicht aufgefunden werden. Die Polizei hatte bereits kurz nach dem Verschwinden mitgeteilt, dass die Möglichkeit eines geplanten Verschwindens nicht ausgeschlossen wird. Die Kriminalpolizei Gotha zieht auch in Betracht, dass eine dem Jungen nahestehende Person involviert ist.

Am Dienstag gab die Polizei nun bekannt, es sei möglich, dass sich der elfjährige Mahammad Masoud Mirzaie in der Stadt Bremen aufhalte oder unmittelbar nach dem Verschwinden aufgehalten habe. Möglich sei auch, dass es auch eine Kontaktaufnahme mit einer bisher unbekannten Person im Raum Oberhausen habe. Dort war der Junge laut Polizei vor dem medizinischen Eingriff in Gotha untergebracht. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen lägen derzeit nicht vor.

Zeugen könnten dem Jungen ein Handy zur Verfügung gestellt haben

Um die Ermittlungen voranzutreiben, sucht die Polizei nun Zeugen. Von zentraler Bedeutung sind folgende Fragen:

Wer hat den Jungen vor dem 8. Januar 2024 in Oberhausen oder danach in Gotha - auch in Begleitung eines Erwachsenen - gesehen?

- auch in Begleitung eines Erwachsenen - gesehen? Wer hat den Jungen nach dem 3. Februar 2024 im Bereich Gotha allein oder in Begleitung gesehen? Er könnte sich sowohl im Bereich des Helios Klinikums aufgehalten haben, als auch zu Fuß in den Morgenstunden auf der Straße in Richtung Wechmar unterwegs gewesen sein.

Wer hat den Elfjährigen nach dem 3. Februar 2024 in Bremen gesehen oder kann Angaben zu begleitenden Personen machen?

Gibt es Erkenntnisse aus Krankenhäusern oder von Ärzten, die eine Behandlung des Jungen nach dem 3. Februar 2024 durchgeführt haben?

Für die Ermittler sind auch mögliche Fahrzeuge von Interesse, die mit dem Jungen in Verbindung stehen könnten. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die Kontakt zu dem Elfjährigen hatten und ihm möglicherweise ein Telefon zur Verfügung gestellt haben. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter 03621 781124 mit der Polizei Gotha oder jeder anderen Polizeidienststelle (Bezugsnummer: 0030831/2024) in Verbindung setzen.

Mahammad Masoud Mirzaie war am Samstag, dem 3. Februar, gegen 14.30 Uhr aus dem Helios Klinikum in Gotha verschwunden. Er war zuletzt vor dem Haupteingang gesehen worden. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Den Polizeiangaben zufolge sei der Junge im Rahmen einer humanitären Arbeit einer Hilfsorganisation einer medizinischen Behandlung unterzogen worden. Infolge des Verschwindens hatte die Polizei auch mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Kind gesucht. Ein Foto des Jungen wurde hier veröffentlicht.

