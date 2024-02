Gotha. Ein Junge ist aus dem Klinikum in Gotha verschwunden. Eine Suchaktion blieb erfolglos. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei auch in eine andere Richtung

Seitdem ein elfjähriger Junge aus dem Helios Klinikum in Gotha verschwunden ist, fehlt jede Spur von ihm. Laut Polizeiangaben befand sich das Kind in ärztlicher Behandlung in dem Krankenhaus. Zuletzt sei er am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vor dem Haupteingang gesehen worden.

Wie die Polizei am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte, ermittle die Kriminalpolizei nun auch, „ob das Verschwinden nicht spontan, sondern geplant erfolgt sein könnte.“ Das Helios Klinikum in Gotha wollte sich bisher nicht zu dem Fall äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Mit Spürhunden und Hubschrauber in Gotha gesucht

Nachdem der Elfjährige am Samstag verschwunden war, hatten Einsatzkräfte in Gotha mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach dem Jungen gesucht. Die Polizei beschreibt Mohammad Masoud Mirzaie als 151 Zentimeter groß und 42 Kilogramm schwer. Er sei mit einer dunklen Hose, einem dunkelgrünen Hoodie sowie einem dunkelblauen T-Shirt bekleidet. Die Polizei hat auch ein Foto des Jungen veröffentlicht.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Junge einen medizinischen Verband am rechten Fuß und am rechten Oberarm. Die Kriminalpolizei Gotha nimmt weiterhin Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes entgegen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Bezugsnummer 0030831/2024 unter Telefon 03621/781424 zu melden.

