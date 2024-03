Molschleben. Bildungseinrichtung sucht einen Caterer. Welche Veränderungen bei den Toiletten und auf dem Schulhof anstehen.

Um einen Container sind jetzt die Unterrichtsräume der Regelschule Molschleben erweitert worden. Er steht am Schulhof und beherbergt 16 Arbeitsplätze für den Werkunterricht. Hier lernen die jüngeren Schüler im Fach „Technisches Werken“ und die älteren den praktischen Teil von „Wirtschaft, Recht und Technik“.

Bis vor knapp zwei Jahren konnten zwei Klassenräume in einer Außenstelle der Schule dafür genutzt werden, so Schulleiterin Elke Hüls. Der Mietvertrag sei nicht verlängert worden, zudem hätten bauliche Veränderungen angestanden. Im Schulgebäude selbst sei kein Platz mehr für weitere Klassenräume vorhanden.

Container-Lösung vorerst für zwei Jahre

Die Container-Lösung soll vorerst für zwei Jahre zur Verfügung stehen. Die Ausstattung inklusive Werkbänke und Technik wurde von der Außenstelle übernommen.

Zur Einweihung gab es am Dienstag einen symbolischen Bandschnitt, den die Schülersprecherinnen Maya Tetzel, Lilly Wüstehoff mit Fachlehrerin Katrin Hoffmann und Schülerin Gabriela Ritter vollzogen.

Das Inventar, wie Werktische, konnte aus den alten Räumen übernommen werden. © Ralf Ehrlich

Wie die Schulleiterin sagt, sollen in diesem Jahr die Toiletten erneuert werden. Es ist geplant, die Arbeiten in den Sommerferien durchzuführen. Auch auf dem Schulhof stehen Veränderungen an. So haben die Schülersprecher eine Umfrage gestartet, was sich die Schüler wünschen. Die Ergebnisse sollen in die Gestaltung einfließen.

Dass es für die 189 Schüler derzeit keine Versorgung mit Mittagessen gibt, bedauert Elke Hüls. „Wir suchen immer noch einen Caterer.“ Auch würde sich die Schule über eine Lesepatenschaft für die Tageszeitung freuen. Nach der Lektüre werde das Papier kreativ verarbeitet. Was übrig bleibt, wird Altpapier. Vom Erlös werden Pflanzen gekauft.

Einen Container mit einem Werkraum nutzt aufgrund begrenzter Platzkapazitäten jetzt die Regelschule Molschleben. © Ralf Ehrlich

