Molschleben. Die Ganztagsschule „An der Nesse“ ist bei den Schülern beliebt, das zeigen die Schülerzahlen. Über Bildungsinhalte und künftige Sanierungspläne am Schulgebäude konnten sich beim Tag der offenen Tür viele Eltern und künftige Schüler informieren.

In einem Klassenraum in der ersten Etage riecht es nach Kaffee und Kuchen, später kommt Bratwurst-Duft aus dem Schulhof dazu. Die staatliche Regelschule „An der Nesse“ Molschleben hat zum Tag der offenen Tür geladen. Das Einzugsgebiet ist weit, reicht von Großfahner bis Gotha und bezieht Dörfer links und rechts dieser Verbindung mit ein. Da die Eltern auch andere Optionen für den Übergang ihrer Kinder von der Grundschule in die Regelschule haben, wird auch um künftige Schülerinnen und Schüler geworben. Schulleiterin Elke Hüls bittet die Eltern, sich frühzeitig zu entscheiden, denn wenn einmal die Anzahl der Klassen fest liegt, sei es mitunter schwierig, später noch dazu zu kommen.

Zur Zeit hat die Schule 187 Schüler und mit der Schulleiterin 14 Lehrkräfte, außerdem eine Schulsozialarbeiterin und eine Jugendsozialarbeiterin aus der Verwaltungsgemeinschaft „Nesseaue“, die bei Arbeitsgemeinschaften und Projekten unterstützten. Die Schülerzahl sei stabil bis leicht steigend, sagt Elke Hüls, weil es im Verlauf des Schuljahres immer mal wieder Anmeldungen bedingt durch Umzüge der Familien gibt. Etwa 20 Schüler und zehn Lehrkräfte sowie der Schulförderverein beteiligten sich an der Vorbereitung und Gestaltung des Tages der offenen Tür.

Im Chemieraum führt Kimberly Ritter (14) Besucher des Tages der offenen Tür die Flammenfärbung mit einer Strontium-Verbindung vor. © Peter Riecke | Peter Riecke

„An der Nesse“ ist eine offene Ganztagsschule, eine „berufswahlfreundliche Schule“ und eine „umweltfreundliche Schule“. Was hinter diesen Titeln steckt, kann Hüls den Eltern und Kindern erklären. Zum Beispiel bezogen auf die Berufswahl Betriebspraktika, einen Berufsvorbereitungstag und ein Bewerbertraining. Kooperationspartner sind unter anderem die Gothaer Fahrzeugtechnik GmbH, die Handels-, Agrar- und Bau GmbH direkt aus Molschleben und die Verwaltungsgemeinschaft. Es kämen noch weitere hinzu, kündigt Hüls an. Sie wirbt auch um neue Lesepaten, die der Schule eine Abonnement dieser Zeitung spendieren. Die Tageszeitungen wurden bisher gut genutzt und fanden Interesse bei den Schülern, sowohl im Unterricht wie auch in den Pausen.

Werkraum in einem Schulcontainer eingerichtet

Es gibt nach dem obligatorischen Vormittagsunterricht von 13.25 bis 15 Uhr Wahl-und Förderangebote am Nachmittag, dazu zählen Arbeitsgemeinschaften wie „Kochen“, „Sport“, „Spiele“ und „Backen“ bei den Sozialarbeiterinnen.

Vom 13. bis 15. März des vergangenen Jahres hatte sich die Schule an einem „Schulhackaton“ beteiligt. Das war eine Aktion, bei der Schüler und Lehrer Teams bildeten, um Themen wie zum Beispiel digitale Bildung und Nachhaltigkeit zu bearbeiten. 27 Schulen aus elf Bundesländern waren beteiligt und die Regelschule Molschleben war dabei. Sie hat dafür eine Förderung von fast 10.000 Euro vom Kinderhilfswerk erhalten.

Es ist noch viel zu bauen in und an der Regelschule. So kam jetzt ein Container an, der den Werkraum beinhalten soll. Das frühere Haus II ist weggefallen und damit verschwanden zwei Werkräume. Nun entsteht wieder ein Ersatz. Für das Anlegen von Beeten und Sitzgelegenheiten im Schulareal werden noch Sponsoren gesucht. Unmittelbar vor den Sommerferien beginnend soll nun auch ein Teil der Toiletten -- aus dem Jahr 1974 -- saniert werden. Schüler wünschen sich außerdem einen Physiklehrer.