Gotha. Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb von zwei Wochen. Der Politiker erstattete Anzeige.

In Gotha sind erneut Wahlkampfplakate von Robert Luhn beschmiert worden. Der CDU-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl erstattete am Dienstagmorgen Anzeige, nachdem die Schmierereien in der Südstraße festgestellt worden waren. Wie Luhn mitteilte, hingen die Plakate an einem privaten Zaun. Die Tat soll in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag begangen worden sein.

„Die Motivation der Täter ist mir unverständlich. Ihre Handlungen sind Sachbeschädigungen, kein Protest“, sagte Luhn. Wer eine andere Meinung habe als er, könne gern mit ihm sprechen, so der 39-Jährige. Vandalismus, Sachbeschädigung oder jede andere Form von Gewalt führten nur zu mehr Problemen. Er werde sich nach wie vor davon nicht beeindrucken lassen.

Bereits im März waren Plakate von Robert Luhn am Kreisverkehr nahe dem Helios-Klinikum beschmiert worden. Im Vorfeld hatten Kommunalpolitiker kritisiert, dass der CDU-Kandidat sich nicht an die vereinbarte Selbstverpflichtung für Wahlwerbung gehalten hatte. Im Februar einigte sich der Stadtrat darauf, frühestens ab 2. April öffentlich zu werben. Luhn hatte entgegnet, dass die Plakate auf privatem Grund stehen und der nicht Gegenstand der Vereinbarung sei.

