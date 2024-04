Gotha. Ein Streit zwischen zwei Männern in Gotha eskaliert. Als die Polizei vor Ort ist, macht sie eine überraschende Feststellung.

Streit in der Familie ist nie schön. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern ist in Gotha jedoch derart eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Für einen der beiden endete der Abend im Gefängnis.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstag gegen 21.50 Uhr eine Körperverletzung in Gotha in der Bürgeraue gemeldet. Die beiden Brüder im Alter von 24 und 30 Jahren hätten sich gegenseitig geschlagen. Die alarmierten Beamten nahmen vor Ort Anzeigen wegen Körperverletzungen auf.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen den 24-Jährigen noch ein offener Haftbefehl vorlag. Diesen vollstreckte die Polizei umgehend und der Mann wurde in ein Gefängnis überstellt.

