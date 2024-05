Landkreis Gotha. Eine Frau übersieht einen Motorradfahrer im Kreis Gotha. Nach einer Schlägerei sucht die Polizei Zeugen. Und Vandalen wüten in zwei Orten.

Zeugen gesucht zu Schlägerei in der Gothaer Bahnhofstraße

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf Personen (21 bis 32 Jahre) und einem unbekannten Pärchen kam es Samstagabend gegen 22.15 Uhr in der Gothaer Bahnhofstraße. Während die Verursacher durch den Polizeieinsatz ermittelt werden konnten, sind die vermeintlichen Geschädigten noch unbekannt. Das Pärchen wird daher gebeten, sich unter Telefon: 03621/781124 zu melden (Bezugsnummer 0115050/2024).

Motorradfahrer nach Kollision mit zwei Autos schwer verletzt

Am Samstag gegen 8.30 Uhr übersah in Wandersleben eine Hyundaifahrerin (53) beim Linksabbiegen einen auf der vorfahrtsberechtigten Schulstraße nahenden Motorradfahrer (39). Nach dem Zusammenprall mit dem Hyundai kollidierte der Motorradfahrer auf der Gegenfahrspur noch mit einem Toyota. Der Biker musste mit schweren, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch interessant

Gasleck im Kreis Gotha: Feuerwehr und Polizei im Einsatz Von Peter Riecke

Aus der Kurve getragen, mit Baum kollidiert und überschlagen

Eine Hyundaifahrerin (50) ist am Freitag gegen 10 Uhr ausgangs einer Linkskurve am Ortsrand von Crawinkel nach rechts in den Straßengraben gefahren, mit einem Baum kollidiert und hat sich im Anschluss überschlagen. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Glücklicherweise zog sich die Fahrerin nur leichte Blessuren zu, wurde aber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unbekannte entzünden Plastikmüll in Container

Ein Container hat am Freitagabend gegen 19.40 Uhr in der Mariengasse von Gotha gebrannt. Unbekannte hatten zuvor den im Container entsorgten Plastikmüll angezündet. Dadurch, dass der Brand schnell bemerkt wurde und die Feuerwehr rasch zur Stelle war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Container verhindert werden. Der entstandene Schaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 03621/781124 bei der Polizei Gotha zu melden (Bezugsnummer 0114363/2024 nennen).

Verkehrszeichen aus seiner Verankerung gerissen

Unbekannte haben am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in der Böttchergasse von Bad Tabarz ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und Teile einer Terrasse beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Hinweise unter Telefon: 03621/781124 und Bezugsnummer 0115068/2024.

28-Jähriger mit E-Roller ohne Versicherung unterwegs

Ein E-Scooterfahrer (28) ohne gültigen Versicherungsschutz an seinem Gefährt wurde am Freitagabend um 22.20 Uhr in der Oskar-Gründler-Straße von Gotha gestoppt. Infolgedessen wurde gegen den 28-Jährigen eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

400 Euro Schaden sind einem VW-Halter entstanden

Samstag zwischen 12 und 14 Uhr haben Unbekannte am Anger in Dachwig die Heckscheibe eines Volkswagens beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0115001/2024 und unter Telefon: 03621/781124 erbeten.

Diebe stehlen Bargeld und Kabel

In eine Firma im Bereich „Am Kindleber Feld“ in Gotha wurde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stahlen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen in der Zeit zwischen Sonntag, 5. Mai, 6.30 Uhr und Montag, 6. Mai, 6.30 Uhr unter anderem Bargeld und Kupferkabel. Das Beutegut der Diebe hat einen Gesamtwert von ungefähr 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Gotha mit der Bezugsnummer 0115934/2024 unter Telefon: 03621/781 124 entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.