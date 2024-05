Kreis Gotha. Bauaufsicht ordnet Abriss des Perthes-Hauses in Friedrichroda an. Klavierkonzert in der Salzmannschule. Neue Stars im Goldenen Buch der Stadt Gotha.

Vogelstimmenwanderung über den Kleinen Seeberg

Seit 2014 rufen der Nabu und der Bayerische Landesbund für Natur- und Vogelschutz jährlich zur „Stunde der Gartenvögel“ auf, zu der alle Naturinteressierten aufgerufen sind, eine Stunde lang im Garten, auf dem Balkon oder in ihrer Umgebung Vögel zu zählen und die Ergebnisse zu melden. In diesem Jahre findet die „Stunde der Gartenvögel“ vom 9. bis 12. Mai statt. Der Nabu-Kreisverband Gotha lädt am Sonntag, 12. Mai zur Vogelstimmenwanderung über den Kleinen Seeberg bei Gotha mit Susanne Löw ein, wo viel Wissenswertes über die heimische und immer mehr im Schwinden begriffene Vogelwelt und ihren so vielfältigen Gesang zu erfahren ist.

So bietet der Seeberg für viele Vogelarten verschiedenste Lebensräume. Neben dem alten Gipssteinbruch findet sich hier ein artenreicher Trockenrasen sowie ein alter Baumbestand, in dem unter anderem Schwarzspecht, Rotmilan und Neuntöter zu Hause sind. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Alten Sternwarte (Gotha, Florschützstraße 10) auf dem Seeberg. red

Klavierkonzert in der Salzmannschule

Am kommenden Sonntag, 12. Mai, lädt die Schulgemeinschaft der Salzmannschule wieder zur bekannten Konzertreihe „Konzerterlebnis im Schulalltag“ ein. Die Zuhörer dürfen sich auf eine kurzweilig-entspannte Stunde romantischer Klaviermusik freuen. Die Pianistin Julia Ehrlich wird Werke von Chopin, Liszt, Mendelssohn, aber auch Einaudi und Tiersen zu Gehör bringen.

Das Konzert am Sonntag im historischen Betsaal, Aula der Salzmannschule, beginnt um 17 Uhr. Dank der Förderung durch den Schulförderverein des Spezialgymnasiums für Sprachen ist der Eintritt wie immer frei, um eine Spende wird gebeten. red

Weitere Informationen unter: www.salzmannschule.de oder Telefon: 03622/ 91 30

Hofgeflüster in Georgenthal

Ihr voraussichtliches letztes Hofgeflüster kündigt Olivia Eichhorn für Samstag, 11. Mai, in Georgenthal an. Sie richtet wieder einen Flohmarkt auf ihrem Hof aus, von 10 bis 16 Uhr. Der Hof befindet sich in der Auestraße Georgenthal, gegenüber vom Parkplatz am Bürgerhaus. red

Durchschlageübung der Bundeswehr

Von Dienstagnachmittag, 14. Mai, bis in die Morgenstunden des 15. Mai absolvieren 30 Soldaten und Soldatinnen in Begleitung von fünf Radfahrzeugen eine Durchschlagübung rund um die Fahnersche Höhe und das Ballstädter Holz. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten.

Die vorgesehene Nachtausbildung ist besonders durch Jagdberechtigte für das Gebiet zu beachten. Für Rück- oder Anfragen von Bürgern stehen die Gemeinden, das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, unter Telefon: 03621/214 530, im Landratsamt Gotha oder das Landeskommando Thüringen unter Telefon: 0361/432 1776 oder -1775 zur Verfügung. red

Zur Geschichte der Bienenzucht im Herzogtum Gotha im 19. Jahrhundert

Um die Geschichte der Bienenzucht im Herzogtum Gotha im 19. Jahrhundert geht es am Mittwoch, 22. Mai, um 18.15 Uhr beim nächsten Gothaer Bibliotheksgespräch, zu dem die Forschungsbibliothek Gotha alle Interessierten in den Spiegelsaal einlädt.

Darin stellen Susanne Rückert (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena) und Dietrich Hakelberg (Forschungsbibliothek Gotha) ein sogenanntes Storytelling-Projekt vor, das im Rahmen des von der Thüringer Staatskanzlei geförderten Digitalisierungsprojektes „Bücher, Parks und Gärten“ entstanden ist.

In der Reihe „Gothaer Bibliotheksgespräche“ möchte die Forschungsbibliothek mit der Öffentlichkeit ins Gespräch kommen. Sie stellt ihre Sammlungen vor, informiert über aktuelle Forschungen und diskutiert mit den Gästen über interessante Entwicklungen im Bibliotheksbereich.

Die Veranstaltungen finden mit freundlicher Unterstützung des Freundeskreises der Forschungsbibliothek Gotha statt. Um Anmeldung bis zum 17. Mai unter veranstaltungen.fb@uni-erfurt.de wird gebeten. red

Untere Bauaufsicht ordnet Abriss des Perthes-Hauses in Friedrichroda an

Bei dem jetzt begonnenen Abriss des Perthes-Hauses in Friedrichroda handelt es sich um eine Ersatzvornahme zur unmittelbaren Gefahrenabwehr. Das erklärt das Landratsamt auf eine Anfrage unserer Zeitung. Wie am 8. Mai berichtet, wird das Haus, in das 1837 Friedrichrodas erster Kurgast, Friedrich Perthes, eingezogen war, derzeit abgerissen.

Das habe die Untere Bauaufsichtsbehörde im Landratsamt in Auftrag gegeben. „Kosten für Ersatzvornahmen werden den Eigentümern in Rechnung gestellt. Aufgrund des laufenden Verwaltungsverfahrens können wir keine detaillierten Auskünfte erteilen“, teilt die Kreisverwaltung dazu mit.

Der Abbruch eines Kulturdenkmals bedürfe einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis nach Paragraf 13 des Thüringer Denkmalschutzgesetzes. Die Untere Denkmalschutzbehörde entscheide über einen solchen Antrag nach Anhörung der Denkmalfachbehörde.

Die Stadt Friedrichroda hatte auf Anfrage unserer Zeitung dazu erklärt, dass sie im Vorfeld sehr kurzfristig vom Landratsamt angeschrieben worden war, ob sie als Stadt aufgrund der Historie des Gebäudes eine Eigentumsübernahme in Erwägung ziehen würden. Ausschuss und Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) hatten das wegen der Kurzfristigkeit und der anstehenden Bürgermeister- und Stadtratswahl abgelehnt.

„Wir können verständlicherweise nicht innerhalb von zwei Wochen eine Eilentscheidung treffen, die die Stadt über die Folgejahre finanziell massiv belasten würde“, so Monika Siede, die geschäftsführende Beamtin der Stadtverwaltung. wifi

Premiere des neuen Europeade-Buches im Gothaer Kino

Der Landestrachtenverband lädt am Freitag, 10. Mai, zur Buchpremiere ins Gothaer Cineplex Kino ein. Um 17.30 Uhr stellt Autor und Vorsitzender des Landestrachtenverbandes, Knut Kreuch, das Buch „Gotha güldene Stadt Europas“ vor. Der im Kunstverlag Josef Fink aus Lindenberg im Allgäu erschienene Bildband präsentiert die 58. Europeade, die im vergangenen Jahr in der Residenzstadt stattgefunden hat.

Das farbenprächtige Buch ist nicht nur in fünf Sprachen geschrieben, sondern es enthält auch 250 Fotografien, die das Festgeschehen über fünf Tage für die Ewigkeit festgehalten haben. So sind Eindrücke von den Vorbereitungen, der Essensversorgung in der Stadthalle, dem Einblick in die Quartiere, der Kameradschaft untereinander und den Drohnenflügen über einem tanzenden Volksparkstadion zu sehen.

Das Buch „Gotha güldene Stadt Europas“ ist ab sofort zum Preis von 25 Euro in allen Buchhandlungen und im „Gotha adelt Laden“ erhältlich. red

Zwei neue Stars im Goldenen Buch der Stadt Gotha

Gleich zwei Personen durften sich am Mittwoch in das Goldene Buch der Stadt Gotha eintragen. Florian Wandtke wurde die Ehre für seinen Einsatz im Sport zuteil. Passend dazu konnte sich auch der Sascha Fromm eintragen, denn mit seinem Schnappschuss von dem 34-Jährigen bei dem Landeswettbewerb der Special Olympics hatte der Fotograf zum vierten Mal den Preis für das Sportfoto des Jahres 2023 gewonnen. Wandtke hatte in der Kategorie Freistilschwimmen teilgenommen.

Sascha Fromm fotografiert Florian Wandtke immer wieder bei Wettbewerben. Das erste Bild von dem Sportler war 2013 entstanden. „Ich möchte gern zu den Olympischen Spielen in Paris“, sagte Fromm über sein nächstes großes Ziel. Wandtke zeigte sich bescheiden: „Ich bleibe so und mache immer weiter.“

Sportler Florian Wandtke und Fotograf Sascha Fromm (von links) durften sich in das goldene Buch der Stadt Gotha eintragen. © Funke Medien Thürigen | Tobias Leiser

